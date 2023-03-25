Ermenistan Türkiye milli maçı için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Euro 2024 elemeleri D Grubu ilk maçında A Milli Futbol Takımımız, grubundaki ilk maçında Ermenistan ile karşılaşacak. Peki, Türkiye Ermenistan maçı ne zaman, hangi kanalda? İşte, Ermenistan Türkiye maçına dair ayrıntılar...