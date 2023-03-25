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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Ermenistan Türkiye milli maçı ne zaman, hangi gün ve saat kaçta oynanacak?

EURO 2024 Elemeleri D Grubu ilk maçı için heyecan dorukta. Ermenistan Türkiye maçı için geri sayım başladı. Elemelerde D Grubu'nda Hırvatistan, Galler, Ermenistan, ve Letonya karşılaşacak millilerimiz için ilk maç Ermenistan ile yaşanacak. İşte, Ermenistan Türkiye milli maçı hakkında merak edilen bilgiler ile muhtemel 11'ler...

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  • Türkiye Ermenistan maçı ne zaman, hangi kanalda? Euro 2024 elemeleri ile Türkiye Ermenistan maçı ilk 11'ler...

    Ermenistan Türkiye milli maçı için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Euro 2024 elemeleri D Grubu ilk maçında A Milli Futbol Takımımız, grubundaki ilk maçında Ermenistan ile karşılaşacak. Peki,  Türkiye Ermenistan maçı ne zaman, hangi kanalda? İşte, Ermenistan Türkiye maçına dair ayrıntılar...
  • Türkiye Ermenistan maçı ne zaman, hangi kanalda? Euro 2024 elemeleri ile Türkiye Ermenistan maçı ilk 11'ler...

    ERMENİSTAN TÜRKİYE MAÇI NE ZAMAN?

    Ermenistan Türkiye maçı 25 Mart 2023 Cumartesi günü saat 20:00'de oynanacak.
  • Türkiye Ermenistan maçı ne zaman, hangi kanalda? Euro 2024 elemeleri ile Türkiye Ermenistan maçı ilk 11'ler...

    ERMENİSTAN TÜRKİYE MAÇI HANGİ KANALDA?

    Ermenistan Türkiye maçı TRT1 ekranlarından canlı yayınlanacak.

    TRT 1 CANLI YAYIN
  • Türkiye Ermenistan maçı ne zaman, hangi kanalda? Euro 2024 elemeleri ile Türkiye Ermenistan maçı ilk 11'ler...

    MİLLİ TAKIMIMIZIN EURO 2024 ELEMELERİ GRUBU

    D GRUBU: Hırvatistan, Galler, Ermenistan, Türkiye, Letonya 
  • Türkiye Ermenistan maçı ne zaman, hangi kanalda? Euro 2024 elemeleri ile Türkiye Ermenistan maçı ilk 11'ler...

    A MİLLİ TAKIM ERMENİSTAN VE HIRVATİSTAN MAÇLARI KADROSU

    KALECİLER    : Altay Bayındır, Fehmi Mert Günok, Uğurcan Çakır 
  • Türkiye Ermenistan maçı ne zaman, hangi kanalda? Euro 2024 elemeleri ile Türkiye Ermenistan maçı ilk 11'ler...

    DEFANS: Mehmet Zeki Çelik, Onur Bulut, Abdülkerim Bardakcı, Cenk Özkacar, Çağlar Söyüncü, Merih Demiral, Ozan Kabak, Samet Akaydin, Tayyip Talha Sanuç, Eren Elmalı, Ferdi Kadıoğlu
  • Türkiye Ermenistan maçı ne zaman, hangi kanalda? Euro 2024 elemeleri ile Türkiye Ermenistan maçı ilk 11'ler...

    ORTA SAHA / FORVET: Abdülkadir Ömür, Barış Alper Yılmaz, Cengiz Ünder, Arda Güler, Hakan Çalhanoğlu, İsmail Yüksek, Mehmet Can Aydın, Orkun Kökçü, Salih Özcan, İrfan Can Kahveci, Kerem Aktürkoğlu, Cenk Tosun, Enes Ünal, Umut Nayir

Haberi Hazırlayan : Tutku Bulut
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