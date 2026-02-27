Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Ekonomi
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kap Haberleri
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Alışveriş
        Tüm Haberler
        BIST 100 13.850,86 %-0,20
        DOLAR 43,9607 %0,09
        EURO 51,9771 %0,15
        GRAM ALTIN 7.322,20 %-0,14
        FAİZ 36,25 %0,00
        GÜMÜŞ GRAM 127,37 %1,57
        BITCOIN 67.705,00 %0,36
        GBP/TRY 59,3522 %0,06
        EUR/USD 1,1817 %0,17
        BRENT 71,10 %0,49
        ÇEYREK ALTIN 11.970,36 %-0,15
        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Türkiye ile Vatikan'dan kara paraya karşı işbirliği - İş-Yaşam Haberleri

        Türkiye ile Vatikan'dan kara paraya karşı işbirliği

        Hazine ve Maliye Bakanlığı Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) Başkanlığı ile Vatikan Şehir Devleti Denetim ve Finansal Birliği Otoritesi arasındaki "Kara Para Aklama, Bağlantılı Öncül Suçlar ve Terörizmin Finansmanı Hakkında Finansal İstihbarat Değişiminde İşbirliğine Dair Mutabakat Muhtırası" yürürlüğe girdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.02.2026 - 11:05 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Türkiye ile Vatikan'dan kara paraya karşı işbirliği

        Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

        Buna göre MASAK ve Vatikan Şehir Devleti Denetim ve Finansal Birliği Otoritesi, işbirliği ve karşılıklı menfaat anlayışı içinde, ülkelerindeki yetkili makamlar tarafından soruşturma ve kovuşturma başlatılmasıyla sonuçlanabilecek bilgi paylaşımı amacıyla şüpheli kara para aklama, bağlantılı öncül suçlar ve terörizmin finansmanı hakkındaki analizlerin kolaylaştırılmasını sağlayacak.​​​​​​

        Birimler, mütekabiliyet ilkesine dayalı olarak, mevcut veya elde edilebilir en geniş kapsamdaki bilgileri, kendiliğinden ya da talep üzerine serbestçe paylaşacak.

        Kararla söz konusu mutabakat muhtırası yürürlüğe konuldu.

        ÖNERİLEN VİDEO

        HT 360 - 25 Şubat 2026 (Çin'in Desteği İran'ı Koruyabilir Mi?)

        İran Çin'e mi güveniyor? F-16 uçağı neden düştü? Çin donanması ABD'nin gücüne erişti mi? Çin füzesi ABD kalkanını delebilir mi? Çin'in desteği İran'ı koruyabilir mi? HT 360'ta Dilek Gül sundu.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İkinci 27 Şubat mesajı okunacak
        İkinci 27 Şubat mesajı okunacak
        Pakistan: Afganistan'a açık savaş ilan ettik
        Pakistan: Afganistan'a açık savaş ilan ettik
        Pakistan ve Afganistan neden savaşıyor?
        Pakistan ve Afganistan neden savaşıyor?
        İşte UEFA ülke puanında son durum!
        İşte UEFA ülke puanında son durum!
        'Amerikan rüyası' sona mı erdi?
        'Amerikan rüyası' sona mı erdi?
        Avrupa'da kura günü: İşte muhtemel rakipler!
        Avrupa'da kura günü: İşte muhtemel rakipler!
        HST Holding'e kayyum atandı
        HST Holding'e kayyum atandı
        Boşanma aşamasında eşinin sevgilisiyle kanlı hesaplaşma!
        Boşanma aşamasında eşinin sevgilisiyle kanlı hesaplaşma!
        14 Şubat hediyesi hayatını kurtardı
        14 Şubat hediyesi hayatını kurtardı
        "Fenerbahçe ruhunu kazandı!"
        "Fenerbahçe ruhunu kazandı!"
        Çiftlik sahibinden çalışanına elektrikli testereyle feci saldırı!
        Çiftlik sahibinden çalışanına elektrikli testereyle feci saldırı!
        Rize'de şirketler altın buldu
        Rize'de şirketler altın buldu
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        150 metrekare diye aldığınız ev 90 metrekare çıkmasın
        150 metrekare diye aldığınız ev 90 metrekare çıkmasın
        Pazardan pazı diye aldılar... Doktor çift kâbusu yaşadı!
        Pazardan pazı diye aldılar... Doktor çift kâbusu yaşadı!
        Ameliyat oldu
        Ameliyat oldu
        Nişantaşı’nda 'aldatma' kavgası
        Nişantaşı’nda 'aldatma' kavgası
        "Havalimanında bomba var" ihbarı yapan 5 çocuk için büyük ceza istendi!
        "Havalimanında bomba var" ihbarı yapan 5 çocuk için büyük ceza istendi!
        Ticari gelir zirvede, yayın geliri dipte
        Ticari gelir zirvede, yayın geliri dipte
        Güvenli iş yerine prim indirimi
        Güvenli iş yerine prim indirimi