Türkiye İş Bankası Müzesi’nde her yaşa uygun bir atölye var!

Eminönü’ndeki Türkiye İş Bankası Müzesi’nin çocuk atölyelerinde bu ay Müzeler Haftası’na özel düzenlenen atölyeler dikkat çekiyor: “Benim Müzem” başlıklı atölyede müze kültürüyle tanışıyor, kendi renkli tablolarını kurguluyor, dönüştürülmüş malzemelerle üç boyutlu minyatür galeriler inşa ediyorlar.

Ebeveynleriyle ortak üretimlere imza attıkları atölyelerde iç dünyalarını yansıtan hayali kahramanlarını yaratıyor; finansal okuryazarlık ve tasarrufun önemiyle erkenden tanışıyor, müze koleksiyonunda bir zaman yolculuğuna çıkıyorlar.

LİSE ÖĞRENCİLERİNE ÖZEL İŞ’TE EKONOMİ ATÖLYELERİ

Türkiye İş Bankası Müzesi’nin ev sahipliği yaptığı ve lise öğrencilerine ücretsiz olarak sunulan “İş’te Ekonomi” atölyeleri, stratejik düşüncenin derinliklerine davet eden Oyun Teorisi eğitimiyle bu dönemi sonlandırıyor. Birbirini tamamlayan üç modül halinde kurgulanan Oyun Teorisi eğitiminde teorik bilgilerin yanı sıra günlük hayattan ve iş dünyasından uygulamalar da yer alıyor. Üç farklı güne yayılan eğitimin tüm oturumlarına katılanlara sertifika veriliyor.

İş’te Ekonomi ‘Oyun Teorisi’ Eğitim Takvimi:

13 Mayıs Çarşamba: 16.30-18.00

14 Mayıs Perşembe: 16.30-18.00

16 Mayıs Cumartesi: 11.00-14.00

İş Sanat'ın lise öğrencilerine yönelik eğitim programları gelecek dönemde de devam edecek.

OKUL GRUPLARINA DA ÇEŞİT ÇEŞİT ATÖLYELER VAR!

Tüm atölyelerin tarih ve saatlerine İş Sanat’ın internet sitesinden ulaşabilir, ücretsiz kaydolabilirsiniz. Hafta sonları bireysel katılımlı olarak düzenlenen atölyelere hafta içinde okul grupları olarak katılmak da mümkün. Rezervasyon için issanat.com.tr’yi ziyaret etmeyi unutmayın.

İş Sanat atölyelerinin tamamı ücretsizdir. Türkiye İş Bankası Müzesi, pazartesi hariç her gün 10.00-18.00 saatleri arasında ücretsiz olarak ziyaret edilebilir.

Türkiye İş Bankası Müzesi | Hobyar Mah. Bankacılar Sok. No: 2 Eminönü, İstanbul