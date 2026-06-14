Türkiye - İtalya: 0-3 (MAÇ SONUCU)
2026 FIVB Voleybol Milletler Ligi'nde mücadele eden A Milli Erkek Voleybol Takımı, üçüncü maçında İtalya'ya 3-0 mağlup olarak ikinci yenilgisini aldı.
A Milli Erkek Voleybol Takımı, 2026 FIVB Milletler Ligi'ndeki (VNL) üçüncü maçında dünya sıralamasının bir numarası ve son iki dünya şampiyonasının galibi İtalya'ya 3-0 yenildi.
Ay-yıldızlılar, Kanada'nın başkenti Ottawa'da oynanan maçı 27-29, 14-25, 20-25 setlerle kaybetti.
Milli takım, dün oynadığı maçta son iki olimpiyatın şampiyonu ve Avrupa şampiyonluğu bulunan Fransa'yı 3-0 yenmişti.
Milliler, etabın dördüncü ve son maçını bugün TSİ 21.30'da Kanada ile yapacak.
Salon: TD Place
Hakemler: Walter Hugo Mechan Vera (Peru), Samara Sevor (Kanada)
Türkiye: Ahmet, Murat, Efe, Bedirhan, Adis, Gökçen, Berkay (L) (Cafer, Mirza, Matic, Kaan, Muhammed)
İtalya: Gargiulo, Porro, Sani, Sanguinetti, Bovolenta, Bottolo, Laurenzano (L) (Rychlicki, Porro, Mati, Pace)
Setler: 27-29, 14-25, 20-25
Süre: 86 dakika