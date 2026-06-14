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        Haberler Spor Voleybol Türkiye - İtalya: 0-3 (MAÇ SONUCU) - Filenin Efeleri Milletler Ligi'nde İtalya'ya mağlup oldu

        Türkiye - İtalya: 0-3 (MAÇ SONUCU)

        2026 FIVB Voleybol Milletler Ligi'nde mücadele eden A Milli Erkek Voleybol Takımı, üçüncü maçında İtalya'ya 3-0 mağlup olarak ikinci yenilgisini aldı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 14 Haziran 2026 - 06:33 Güncelleme:
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        Efeler, İtalya'ya diş geçiremedi

        A Milli Erkek Voleybol Takımı, 2026 FIVB Milletler Ligi'ndeki (VNL) üçüncü maçında dünya sıralamasının bir numarası ve son iki dünya şampiyonasının galibi İtalya'ya 3-0 yenildi.

        Ay-yıldızlılar, Kanada'nın başkenti Ottawa'da oynanan maçı 27-29, 14-25, 20-25 setlerle kaybetti.

        Milli takım, dün oynadığı maçta son iki olimpiyatın şampiyonu ve Avrupa şampiyonluğu bulunan Fransa'yı 3-0 yenmişti.

        Milliler, etabın dördüncü ve son maçını bugün TSİ 21.30'da Kanada ile yapacak.

        Salon: TD Place

        Hakemler: Walter Hugo Mechan Vera (Peru), Samara Sevor (Kanada)

        Türkiye: Ahmet, Murat, Efe, Bedirhan, Adis, Gökçen, Berkay (L) (Cafer, Mirza, Matic, Kaan, Muhammed)

        İtalya: Gargiulo, Porro, Sani, Sanguinetti, Bovolenta, Bottolo, Laurenzano (L) (Rychlicki, Porro, Mati, Pace)

        Setler: 27-29, 14-25, 20-25

        Süre: 86 dakika

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