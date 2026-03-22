        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Türkiye kruvaziyer turizminde hedef büyüttü - İş-Yaşam Haberleri

        Türkiye kruvaziyer turizminde hedef büyüttü

        Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye'de geçen yılın sonunda limanlara gelen kruvaziyer sayısının 1375'e ulaştığını, bunun 2026 sonunda 1500'e, gelecek yıl 1750'ye, 2028'de ise 2 bine çıkmasının beklendiğini bildirdi

        Giriş: 22.03.2026 - 14:17 Güncelleme:
        Bakan Uraloğlu, Denizcilik Genel Müdürlüğünce hazırlanan kruvaziyer istatistiklerine ve bu alana yönelik hedeflere ilişkin değerlendirmede bulundu.

        Türkiye'nin kruvaziyer turizminin önemli destinasyonlarından biri olduğunu belirten Uraloğlu, "Bir yarımada olan ülkemizin turizm potansiyelini en üst seviyede kullanabilmek için altyapı ile ticaretin kolaylaştırılması çalışmalarına devam ediyoruz." dedi.

        Ulaşım ve turizmin, ülkenin ekonomik ve sosyal kalkınmasında birbirini tamamlayan iki temel sektör olduğuna dikkati çeken Uraloğlu, bu anlamda limanların da aynı zamanda kültürel ve turistik zenginliklerin dünya çapında tanıtılmasında kritik önem taşıdığını söyledi.

        Uraloğlu, Türk limanlarına gelen kruvaziyer sayısının her geçen yıl arttığına dikkati çekerek, "Limanlarımıza gelen kruvaziyer gemi sayısı geçen yıl 1375 olurken, bu yılın sonunda 1500'e, gelecek yıl 1750'ye, 2028'de ise 2 bine çıkması öngörülüyor." diye konuştu.

        "Türkiye kruvaziyer turizminde ana destinasyon konumuna yükseldi"

        En fazla kruvaziyerin Kuşadası, İstanbul ve Bodrum limanlarına geldiğini bildiren Uraloğlu, şöyle devam etti:

        "Geçen yıl Kuşadası Limanı, 617 ile en fazla kruvaziyer geminin uğrak yaptığı yer oldu. Kuşadası Limanı'nı sırasıyla 265 kruvaziyer gemiyle İstanbul limanları ve 116 gemiyle Bodrum Limanı takip etti. Yolcu sayısında da sıralama değişmedi. Söz konusu dönemde Kuşadası Limanı 995 bin 843 yolcuyla en fazla kruvaziyer yolcuya ev sahipliği yapan yer oldu. Kuşadası Limanı'nı sırasıyla 625 bin 517 yolcuyla İstanbul limanları ve 138 bin 166 yolcuyla Bodrum Limanı izledi."

        Uraloğlu, Türkiye'nin, kruvaziyer turizminde sadece uğrak noktası değil, ana destinasyon konumuna yükseldiğine işaret ederek, "Kruvaziyerle gelen her misafirimiz, bulunduğu şehirde yeme-içmeden alışverişe, kültürel ziyaretlere kadar geniş bir ekonomik hareketlilik oluşturuyor. Bu da şehir ekonomilerine doğrudan katkı sağlıyor. Ayrıca ana destinasyonu olan gemilerin gerek personeli gerekse yolcuları da ülkemizde gemilerden ayrılarak veya gemilere katılarak, ülkemize katma değer sağlamaktadır." ifadelerini kullandı.

        "Hizmet kalitesini yükseltiyoruz"

        Türkiye'nin 2028'de 2 bin kruvaziyer hedefiyle deniz turizminde daha güçlü bir aktör olması için çalışmalarını sürdürdüklerini vurgulayan Uraloğlu, "Amacımız, Akdeniz çanağında kruvaziyer turizminin en önemli merkezlerinden biri olmak. Bu doğrultuda, Denizcilik Genel Müdürlüğümüz koordinasyonunda yaptığımız çalışmalarla hizmet kalitesini yükseltiyor ve sektör paydaşlarımızla koordineli şekilde çalışıyoruz." dedi.

