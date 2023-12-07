Türkiye Kupası 5. tur kura çekimi ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?
Ziraat Türkiye Kupası'nda 4. tur maçları bu akşam itibariyle sona eriyor. Söz konusu turun geride kalmasına kısa bir süre kala; 5. tur kura çekiminin ne zaman, nerede yapılacağı ve kaç takımın katılım göstereceğine dair tüm bilinmesi gerekenleri bir araya getirdik. İşte, detaylar...
Ziraat Türkiye Kupası'nda gözler şimdiden 5. tura çevrilmiş durumda. 56 takımın mücadele ettiği turda bugün oynanacak son 4 mücadele ile bir üst tura yükselecek 28 takım belli olacak ve kura çekimi için geri sayım başlayacak. İşte, Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. tura ilişkin tüm detaylar...
ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI 5. TUR KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?
Ziraat Türkiye Kupası 5. tur kura çekimi 8 Aralık Cuma günü saat 14:30'da yapılacak.
TFF'nin Riva'daki Orhan Saka Konferans Salonu'nda düzenlenecek kura çekimi A Spor kanalından canlı olarak yayınlanacak.
TEK MAÇ ELEME SİSTEMİNE GÖRE OYNANACAK
Tek maç eleme usulüne göre oynanacak 5. tur müsabakalarına 4. turu geçen 28 takım ile bu sezon Avrupa'da ülkemizi temsil eden Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Adana Demirspor katılım gösterecek.