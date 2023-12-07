Türkiye Kupası 5. tur kura çekimi ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? ZTK 5. tura yükselen takımlar - Futbol Haberleri

Türkiye Kupası 5. tur kura çekimi ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? ZTK 5. tura yükselen takımlar - Futbol Haberleri

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Ziraat Türkiye Kupası'nda gözler şimdiden 5. tura çevrilmiş durumda. 56 takımın mücadele ettiği turda bugün oynanacak son 4 mücadele ile bir üst tura yükselecek 28 takım belli olacak ve kura çekimi için geri sayım başlayacak. İşte, Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. tura ilişkin tüm detaylar...