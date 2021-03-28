A Milli Futbol Takımı, 2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri G Grubu üçüncü maçında sahasında Letonya ile karşılaşacak. Peki Türkiye Letonya maçı ne zaman? A Milli Takım maçı saat kaçta, hangi kanalda? İşte maça dair detaylar ve aday kadro...

TÜRKİYE LETONYA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

30 Mart Salı günü oynanacak Türkiye - Letonya maçı saat 21.45'te başlayacak. TRT Spor'dan naklen yayınlanacak.

5 MAÇTIR GALİP GELEMİYORUZ

Bordo-Beyazlılar, 2004 Avrupa Şampiyonası öncesinde ilk baraj maçında Ay-Yıldızlıları 1-0 yenmiş, rövanş da 2-2 sona erince turnuvaya Letonya'lılar gitmiş, biz bilet alamamıştık. Sonrasında Bordo-Beyazlılar'la oynadığımız 3 sınav da 2'si 1-1, diğeri de 3-3 olmak üzere beraberlikle tamamlanmıştı. Millilerimiz salı günü hem 3'te 3 yapmak hem de son 5 maçtaki galibiyet hasretimizi bitirmek adına Letonya'yı yıkmaya çalışacak.

A MİLLİ TAKIM ADAY KADRO

KALECİ: Mert Günok, Uğurcan Çakır, Altay Bayındır, Gökhan Akkan.

SAVUNMA: Zeki Çelik, Nazım Sangare, Merih Demiral, Ozan Kabak, Mert Müldür, Çağlar Söyüncü, Kaan Ayhan, Umut Meraş, Caner Erkin

ORTA SAHA: Okay Yokuşlu, Taylan Antalyalı, Dorukhan Toköz, Ozan Tufan, Orkun Kökçü, İrfan Can Kahveci, Emre Kılınç, Yusuf Yazıcı, Halil Akbunar, Hakan Çalhanoğlu, Deniz Türüç

HÜCUM: Burak Yılmaz, Enes Ünal, Kenan Karaman, Cenk Tosun.