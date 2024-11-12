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        Haberler Ekonomi Teknoloji Cihaz Türkiye'nin akıllı kamerası için yatırım turu - Teknoloji Haberleri

        Türkiye'nin akıllı kamerası için yatırım turu

        İleri teknoloji kamera tasarım ve üretimi yapan Büyütech, yenilikçi projelerine hız kazandırmak ve küresel pazarda büyümesini desteklemek amacıyla yeni bir yatırım turuna çıkıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.11.2024 - 12:00 Güncelleme: 12.11.2024 - 12:00
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        Türkiye'nin akıllı kamerası için yatırım turu
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        Togg, Ford Otosan, Tofaş ve Hidromek gibi firmalarla kurduğu iş ilişkileriyle hem yerli hem de küresel pazarda hızla büyümeye devam eden Büyütech, yeni yatırım turu ile şirketin uluslararası rekabet gücünü artırarak sektör liderliğini pekiştirecek önemli adımlar atmayı hedefliyor. Teknolojik inovasyonları ve yerli üretim gücüyle dikkati çeken firma, yapay zeka destekli görüntüleme sistemleri gibi ileri teknoloji projeler ile farklı sektörlerde de büyümeyi amaçlıyor.

        Girişim Sermayesi Yatırım Fonu (GSYF) ile 3 yılda 15 milyon dolarlık bir yatırım turu planlayan Büyütech, bu finansmanı AR-GE, ürün geliştirme ve uluslararası pazarlara açılım süreçlerinde kullanmayı hedefliyor. Büyütech’in bu turla birlikte hem yerel hem de küresel pazarda daha güçlü bir konum elde etmesi, teknoloji alanında Türkiye'nin uluslararası arenadaki imajına da katkı sağlayacak.

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        Büyütech’in Kurucu Ortağı ve Üst Yöneticisi Ömer Orkun Düztaş, yürütecekleri yatırım turuna ilişkin şu bilgileri verdi:

        "İçinde bulunduğumuz yatırım turu bir GSYF üzerinden gerçekleştirilecek. Albaraka Portföy Yönetimi AŞ bünyesinde Büyütech için özel olarak kurulan GSYF’ye yapılan yatırımlar Büyütech’e yönlendirilecek. Büyütech olarak geçtiğimiz 3 yılda firmamızın gelirleri 40 kat artarken ekip büyüklüğümüz de 10 katına çıktı. Gelirlerimizdeki artış ve sağladığımız istihdam bizi gururlandırıyor. Hem bireysel hem de kurumsal yatırımcıya açık olacak bu yatırım turu, yerli teknoloji ve üretim gücümüzü hem ülkemize hem de sektöre değer katarak büyütmemize olanak sağlayacak. Büyütech olarak hedefimiz; birçok alanda ileri teknoloji kamera çözümleri sunan bir firma olarak adımızı ve başarılarımızı duyurmak."

        Büyütech, 2021 yılında 2,5 milyon avro, 2023 yılında 4,23 milyon dolar yatırım almıştı.

        Geçtiğimiz haftalarda Ford Otosan’ın girişimleri desteklemek için kurduğu Driventure da Büyütech yatırımcıları arasına katılmıştı. Büyütech, 2024 yılı bitmeden pek çok önemli kurumu yatırımcıları arasına katmayı hedefliyor.

        HER ŞEY İLK AKILLI KAMERA İLE BAŞLADI

        ODTÜ'den mezun olan Ömer Orkun Düztaş ve Alparslan Işıklı’nın ortaklığında ilerleyen Büyütech, 2011 yılında bir girişim olarak kuruldu. Firma aldığı yatırımların da katkısıyla çok geçmeden Türkiye'deki üretim hatlarında çalışan, üretilen ürünleri denetleyen, makineleri ve robotları kontrol edebilen ilk akıllı kamerayı geliştirdi.

        AR-GE çalışmaları sayesinde otomotivden savunma sanayisine kadar birçok farklı alanda çalışma imkanı bulan Büyütech, 2020 yılına geldiğinde, sahadaki kamera sayısını 80 binin üzerine çıkardı. Üretim kapasitesi yıllık 800 bini geçen ve yerli otomobil Togg’un kamera sistemlerini üreten Büyütech, Gebze Bilişim Vadisi’nde yer alan üretim merkezinde ve Ankara’daki genel merkezinde faaliyetlerini sürdürüyor.

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