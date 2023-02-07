Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Türkiye'nin ilk acil müdahale gemisi Nene Hatun İskenderun’a hareket etti

Türkiye'nin ilk acil müdahale gemisi Nene Hatun, ikmal ve yardım malzemelerini almak üzere İstanbul’dan İskenderun’a hareket etti

ABONE OL
HABERTURK.COM / Ajanslar
  • Türkiye'nin ilk acil müdahale gemisi Nene Hatun İstanbul’dan İskenderun’a hareket etti - Öne çıkan haberler

    Kahramanmaraş merkezli ve 10 ili etkileyen depremlerden zarar gören bölgelere yardım malzemesi taşıyan Nene Hatun, saat 09.30 itibarıyla İstanbul'dan İskenderun'a hareket etti.
  • Türkiye'nin ilk acil müdahale gemisi Nene Hatun İstanbul’dan İskenderun’a hareket etti - Öne çıkan haberler

    Çanakkale İskelesi'ne saat 19.00'da yanaşan gemiyi burada, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü Çanakkale Müdürü Kaptan Ogün Çevik ve kurum personeli karşıladı.
  • Türkiye'nin ilk acil müdahale gemisi Nene Hatun İstanbul’dan İskenderun’a hareket etti - Öne çıkan haberler

    Burada malzeme ikmali gerçekleştirilen gemi, İskenderun rotası için seyrine kaldığı yerden devam etti.
  • Türkiye'nin ilk acil müdahale gemisi Nene Hatun İstanbul’dan İskenderun’a hareket etti - Öne çıkan haberler

    Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından yapılan açıklamada, "Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğümüze ait dünyanın en zorlu su yollarından biri olan Türk Boğazları bölgesinde ve ihtiyaç duyulan her yerde denizlerimizdeki can, mal, seyir ve çevre emniyetini temin etme amacıyla hizmet veren Türkiye'nin ilk acil müdahale gemisi Nene Hatun, 09.30 itibariyle İstanbul’dan İskenderun’a hareket etti. Geminin, tahmini 72 saatte ikmal ve yardım malzemelerini almak için Mersin’e, sonrasında tahmini 8 saat sonrasında ise İskenderun’a varması beklenmektedir" denildi.
  • Türkiye'nin ilk acil müdahale gemisi Nene Hatun İstanbul’dan İskenderun’a hareket etti - Öne çıkan haberler
  • Türkiye'nin ilk acil müdahale gemisi Nene Hatun İstanbul’dan İskenderun’a hareket etti - Öne çıkan haberler
  • Türkiye'nin ilk acil müdahale gemisi Nene Hatun İstanbul’dan İskenderun’a hareket etti - Öne çıkan haberler
  • Türkiye'nin ilk acil müdahale gemisi Nene Hatun İstanbul’dan İskenderun’a hareket etti - Öne çıkan haberler

Sayfa Yükleniyor..

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.