Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Ekonomi
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kap Haberleri
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Alışveriş
        Tüm Haberler
        BIST 100 12.992,71 %1,10
        DOLAR 43,3650 %0,21
        EURO 51,2271 %0,53
        GRAM ALTIN 6.936,38 %1,44
        FAİZ 34,77 %-0,91
        GÜMÜŞ GRAM 141,48 %5,81
        BITCOIN 89.799,00 %0,71
        GBP/TRY 59,0984 %0,97
        EUR/USD 1,1806 %0,43
        BRENT 66,00 %3,03
        ÇEYREK ALTIN 11.340,98 %1,44
        Haberler Ekonomi Savunma Sanayi Türkiye'nin milli kanatları için 2026'da yoğun mesai harcanacak - Savunma Sanayi Haberleri

        Türkiye'nin milli kanatları için 2026'da yoğun mesai harcanacak

        Türk savunma sanayisi bünyesinde yürütülen milli uçak ve helikopter projeleri kapsamında 2026 yılında yoğun bir çalışma yürütülecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.01.2026 - 22:58 Güncelleme: 23.01.2026 - 22:58
        ABONE OL
        ABONE OL
        Türkiye'nin milli kanatları için 2026'da yoğun mesai harcanacak
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) Genel Müdürü Mehmet Demiroğlu, SAHA İstanbul'un SAHA Sohbet programında yaptığı açıklamada, Milli Muharip Uçak KAAN'ın, TUSAŞ’ın ve Türkiye’nin "gözbebeği" olduğunu ve proje kapsamında Türkiye için birçok ilke imza atıldığını söyledi.

        KAAN'ın mühendislik prototipiyle uçuşlar yaptıklarını, şu anda yer testleri ve bazı sistemsel testlerle devam ettiklerini dile getiren Demiroğlu, bu mühendislik prototipinin ardından 3 uçuş prototipi için çalışmaların sürdürüldüğünü bildirdi.

        Demiroğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

        "İlkini nisan sonu diye planlamıştık ama mayıs, bilemediniz haziran aylarında inşallah uçmuş olur. Ufak tefek son dakika rötuşlar, son dakika aksaklıklar her zaman böyle büyük projelerde çıkabiliyor. Hazirana kadar KAAN’ın birinci prototipinin uçmuş olduğunu göreceğimizi rahatlıkla söyleyebilirim. İkinci prototip onun arkasından gelecek çünkü yoğun bir test kampanyamız var. Üçüncü prototip de onun arkasından. İkinci prototipi bu senenin sonuna kadar, üçüncüyü de ya bu senenin sonunda ya da önümüzdeki senenin başında teste sokmayı planlıyoruz. Bunların yer testleri var, 2-3 ay yer testleri, sistem, rezonans, yakıt, elektrik, bütün testlerin yapılması lazım ki biz uçuşa salimen gönül rahatlığıyla verebilelim."

        REKLAM

        KAAN'ın yerli motorunu 2032’de bitirmeyi hedeflediklerini aktaran Demiroğlu, Blok 10 ve 20 olarak adlandırılan 20 ila 40 arasındaki KAAN’ı da F110 motoruyla yapacaklarını dile getirdi.

        Mehmet Demiroğlu, "2029 itibariyle biz artık seri üretim kısmını geçmiş ve teslimatlara başlamış oluruz. Yakınlarda da 20 tanenin resmi siparişini alacağımızı bekliyoruz." dedi.

        HÜRJET'TE HEDEF AYDA 3 UÇAK

        HÜRJET projesinde 4 prototip ve Türk Hava Kuvvetleri için 12 uçağın üretim aşamasında olduğunu ifade eden Demiroğlu, "Seri üretime girdik diyebilirim. Şimdi İspanya’nın gelmesi, Türk Hava Kuvvetleri ve Deniz Kuvvetleri’nden ekstra siparişlerin gelecek olması ki çok yakında onları da bekliyoruz, seri üretim hazırlıklarımızı daha da hızlandırdı. Normalde bu tip uçaklar ayda bir tane, ayda iki tane üretiliyor. Biz bir an önce ayda ikiye sonra da üçe çıkmayı istiyoruz." diye konuştu.

        Demiroğlu, ANKA III testlerinin de tek prototiple sürdürüğünü aktardı.

        Yeni tasarım ve analizlerle ANKA III'ü güncellediklerini bildiren Demiroğlu, şu değerlendirmelerde bulundu:

        REKLAM

        "2 ay önce kritik tasarım aşamasını bitirdik ve tasarımı dondurduk, üretime başladık. 2 tane bu sene içerisinde prototip yapacağız ama seri üretim çalışmaları da bu tasarıma bağlı olarak başladı. ANKA III’ten gerçekten ümitliyiz çünkü her davet ettiğimiz heyet şaşırıyor ve ciddi sayıda ülkeden beraber yapalım, burada üretelim, bir sonrakini beraber geliştirelim teklifleri aldık. 50'nin üzerinde bir siparişi bu sene içerisinde bekliyoruz Türk Hava Kuvvetleri için. Orası geldikten sonra ANKA III'ün bahtı da HÜRJET gibi açılacak."

        ANKA III'te kullanılan Ukrayna motorunda bir sıkıntı görmediklerini belirten Demiroğlu, ihtiyaç durumunda yerli TF-6000’in de devreye alınabileceğini söyledi.

        Demiroğlu, "İhtiyaçlara bakarak 2 motorlu olmasına ihtiyaç var mıdır yok mudur tartışacağız. Bütün eforumuzu ANKA III'ün seri üretimine ayırmış durumdayız." ifadelerini kullandı.

        10-12 GÖKBEY TESLİM EDİLECEK

        Demiroğlu, ATAK helikopterinden 100’ün üzerinde ürettiklerini bunun 96 tanesinin teslim edildiğini bildirdi.

        GÖKBEY'den 4 adet teslim ettiklerini, beşincisinin eğitimlerinin devam ettiğini anlatan Demiroğlu, şunları kaydetti:

        "Bu sene 10-12 tane teslim edeceğiz. Seneye de daha fazla artarak devam edecek. GÖKBEY gerçekten güzel bir helikopter oldu, sayısı arttıkça fiyatı da düşecek. GÖKBEY’den 500 tane civarında satmayı planlıyoruz, bunun da yaklaşık en fazla 100 tanesini yabancı motorla satarız. İşte TS1400 motoru geliyor, 2028’de kalifikasyonu bitirip artık entegre edilmiş olacağını planlıyoruz. 2028 itibariyla GÖKBEY’lerimizi TS1400 motorumuzla vereceğiz."

        REKLAM

        Türkiye'nin genel maksat helikopter ihtiyacı dolayısıyla ATAK-2 projesini ön tasarım aşamasında beklemeye aldıklarını ve önceliği T-925’e verdiklerini belirten Demiroğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

        "8 tanesini Orman Genel Müdürlüğü için yapıyoruz, 2028’de onların teslimatına başlayacağız. Hemen arkasından 2029 veya 2030’da da envanterdeki helikopterlerin yenilenmesi gelecek. İnşallah onları da daha öncesinden de başlayarak envantere sokmak istiyoruz. T-925 ilk uçuşunu bu sene yapacak. Hedefimiz buydu, inşallah o hedefi tutturacağız. Motoru da Ukrayna'dan alıyoruz ama TEI’de de onun için bir motor çalışması yavaş yavaş başladı."

        Demiroğlu, 5 sene sonra TUSAŞ’ın iki haneli cirolara ulaşmasını hedeflediklerini vurguladı.

        Mehmet Demiroğlu, bu yıl gerçekleştirilecek SAHA 2026 Fuarı'nda en az 2 alanda sürprizleri ve yeni platformları olacağını bildirdi.

        ÖNERİLEN VİDEO

        860 kilogram uyuşturucu ele geçirildi

        İçişleri Bakanı Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Hakkari'de jandarmamız tarafından düzenlenen operasyonda; 860 kilogram uyuşturucu madde ele geçirdik" dedi

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Bakan Fidan: Ateşkesin uzatılması gerekebilir
        Bakan Fidan: Ateşkesin uzatılması gerekebilir
        Trabzonspor sahasında 2 golle kazandı!
        Trabzonspor sahasında 2 golle kazandı!
        Batı'da sağanak iç Anadolu'da kar
        Batı'da sağanak iç Anadolu'da kar
        Bahçeli'den Ahmet Özer açıklaması
        Bahçeli'den Ahmet Özer açıklaması
        Galatasaray, Noa Lang transferini açıkladı!
        Galatasaray, Noa Lang transferini açıkladı!
        İspanya'daki uyuşturucu yüklü gemiye paravan şirket kurmuşlar!
        İspanya'daki uyuşturucu yüklü gemiye paravan şirket kurmuşlar!
        Fransa Rusya'dan gelen tankeri denetledi
        Fransa Rusya'dan gelen tankeri denetledi
        Gişelerde inanılmaz kaza! İki kişi hayatını kaybetti!
        Gişelerde inanılmaz kaza! İki kişi hayatını kaybetti!
        Yaser Asprilla, Galatasaray yolunda!
        Yaser Asprilla, Galatasaray yolunda!
        Sokak ortasında öldürdü!
        Sokak ortasında öldürdü!
        23 Ocak 2026: Bugün ne oldu?
        23 Ocak 2026: Bugün ne oldu?
        TikTok'un ABD'deki satışı tamamlandı
        TikTok'un ABD'deki satışı tamamlandı
        5 günlük bebeğe hemşire şiddetinde tutuklama kararı!
        5 günlük bebeğe hemşire şiddetinde tutuklama kararı!
        Fenerbahçe'den Beto için resmi teklif!
        Fenerbahçe'den Beto için resmi teklif!
        Dursun Özbek'ten transfer sözleri!
        Dursun Özbek'ten transfer sözleri!
        Ahmet Özer'e 6 yıl 3 ay hapis cezası
        Ahmet Özer'e 6 yıl 3 ay hapis cezası
        Ufuk Özkan'a donör bulundu
        Ufuk Özkan'a donör bulundu
        Cüzdanlarda hangi paradan ne kadar var?
        Cüzdanlarda hangi paradan ne kadar var?
        Borsada tarihi zirve
        Borsada tarihi zirve
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası