D GRUBU PUAN DURUMU

Dünya Kupası Grup D'de ilk hafta sonunda ABD, Paraguay karşısında 4-1'lik galibiyet elde etti. Avustralya ise Türkiye'yi 2-0 mağlup ederek turnuvaya üç puanla başladı. Bu sonuçların ardından Türkiye grupta puansız durumda bulunuyor. Paraguay da ilk maçını kaybederek puan alamadı. Türkiye ile Paraguay arasındaki mücadele, gruptaki dengeleri değiştirebilecek kritik karşılaşmalardan biri olacak.