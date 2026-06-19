Türkiye - Paraguay maçı ne zaman, saat kaçta? Milli takım maçı hangi kanalda?
2026 FIFA Dünya Kupası'nda ilk maçını Avustralya karşısında oynayan A Milli Futbol Takımı, sahadan 2-0'lık mağlubiyetle ayrıldı. Ay-yıldızlı ekip, Grup D'deki ikinci karşılaşmasında Paraguay ile kritik bir mücadeleye çıkacak. İlk maçta puan alamayan Türkiye için Paraguay karşılaşması, üst tur umutlarını sürdürmek adına büyük önem taşıyor. Futbolseverler milli maçın tarihi, saati ve yayın bilgilerini yoğun şekilde araştırmaya başladı. Peki Türkiye - Paraguay maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? İşte detaylar...
A Milli Futbol Takımı, Dünya Kupası'ndaki ikinci sınavına çıkmaya hazırlanıyor. İlk maçta Avustralya'ya 2-0 mağlup olan milliler, Paraguay karşısında 3 puan için sahaya çıkıyor. Grup D'de üst tur hesapları yapan Türkiye için bu mücadele büyük önem taşıyor. Peki, Türkiye - Paraguay maçı ne zaman, saat kaçta? 2026 Dünya Kupası milli maç hangi kanalda? İşte Türkiye - Paraguay maçına ilişkin tüm detaylar...
TÜRKİYE - PARAGUAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Türkiye - Paraguay maçı 20 Haziran 2026 Cumartesi günü Türkiye saati ile 06.00'da oynanacak.
2026 DÜNYA KUPASI MİLLİ MAÇ HANGİ KANALDA?
Türkiye - Paraguay karşılaşmasının Türkiye'de TRT 1 ekranlarından canlı ve şifresiz yayınlanacak.
TÜRKİYE'NİN DÜNYA KUPASI'NDA KALAN MAÇLARI
Türkiye, Paraguay maçının ardından grup aşamasındaki son karşılaşmasını ABD ile oynayacak. Son hafta maçları, grup sıralamasının netleşmesini sağlayacak. Ay-yıldızlı ekibin üst tura yükselebilmesi için kalan maçlardan maksimum puan çıkarması hedefleniyor. Teknik ekip, özellikle hücumdaki etkinliği artırarak ilk galibiyeti almak istiyor. Futbolseverler ise millilerin Dünya Kupası serüvenini heyecanla takip ediyor.
D GRUBU PUAN DURUMU
Dünya Kupası Grup D'de ilk hafta sonunda ABD, Paraguay karşısında 4-1'lik galibiyet elde etti. Avustralya ise Türkiye'yi 2-0 mağlup ederek turnuvaya üç puanla başladı. Bu sonuçların ardından Türkiye grupta puansız durumda bulunuyor. Paraguay da ilk maçını kaybederek puan alamadı. Türkiye ile Paraguay arasındaki mücadele, gruptaki dengeleri değiştirebilecek kritik karşılaşmalardan biri olacak.