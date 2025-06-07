Türkiye - Polonya: 3-2 (MAÇ SONUCU)
Filenin Sultanları, Milletler Ligi'nde önüne geleni deviremye devam ediyor! A Milli Kadın Voleybol Takımımız, 2025 FIVB Milletler Ligi'ndeki (VNL) üçüncü maçında Polonya'yı 3-2 mağlup ederek 3'te 3 yaptı.
A Milli Kadın Voleybol Takımımız, 2025 FIVB Milletler Ligi'nde kazanmaya devam ediyor... Filenin Sultanları, ilk etaptaki üçüncü maçında Polonya'yı 3-2 mağlup etmeyi başardı.
Çin'in başkenti Pekin'de oynanan mücadeleyi 25-21, 18-25, 25-23, 22-25 ve 15-7'lik setlerle kazanan ay-yıldızlılar, Milletler Ligi'nde 3'te 3 yaptı.
İLK ETAPTAKİ SON RAKİP ÇİN
A Milliler, Milletler Ligi ilk etabındaki dördüncü ve son maçında 8 Haziran Pazar günü (yarın) ev sahibi Çin ile karşılaşacak. Mücadele TSİ 14.30'da başlayacak.
SALON: National Indoor
HAKEMLER: Michail Koutsoulas (Yunanistan), Joo-Hee Kang (Güney Kore)
TÜRKİYE: Elif, Yaprak, Aslı, Aleksia, Hande, Deniz, Simge (L) (Saliha, Dilay)
POLONYA: Rozanski, Pierzchala, Wenerska, Czyrnianska, Korneluk, Stysiak, Szczyglowska (L) (Lukasik, Grabka, Smarzek, Damaska, Lysiak)
SETLER: 25-21, 18-25, 25-23, 22-25, 15-7
SÜRE: 1 saat 51 dakika