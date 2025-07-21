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        Haberler Spor Futbol Milli Takım Türkiye profesyonel futbol liglerinin resmi futbol topu sponsoru adidas oldu - Futbol Haberleri

        Türkiye profesyonel futbol liglerinin resmi futbol topu sponsoru adidas oldu

        Türkiye Futbol Federasyonu ile adidas arasında üç sezonluk resmi futbol topu sponsorluğu anlaşması imzalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.07.2025 - 12:57 Güncelleme: 21.07.2025 - 12:57
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        Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ile adidas arasında üç sezonluk resmi futbol topu sponsorluğu anlaşması imzalandı.

        Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde düzenlenen törene TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, adidas Türkiye Genel Müdürü Hakan Atalay, yöneticiler ve davetliler katıldı.

        Anlaşma ile birlikte üç sezon boyunca TFF çatısı altındaki tüm lig ve kupa maçları, adidas'ın ileri teknolojiyle üretilen futbol toplarıyla oynanacak. Türkiye liglerinde kullanılacak olan adidas'ın 'Tiro' topu, FIFA Quality Pro sertifikasına sahip. Termal yapısı sayesinde su geçirmeyen top, özel panel dizaynı ile maksimum isabet, aerodinamik yapısıyla ise üst düzey hız ve yön kontrolü sunuyor.

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        Uluslararası standartlarda bir futbol ortamı oluşturmayı amaçladıklarını anlatan Hacıosmanoğlu, "Göreve geldiğimiz günden bu yana gerçekleştirdiğimiz iş birliklerine bir yenisini daha ekliyoruz. adidas ile 'resmi maç topu sponsorluğu' konusunda anlaşmaya vardık. Bugün bu iş birliğini resmen başlatıyoruz. Öncelikli hedeflerimizden bir tanesi futbolumuzun ve oyuncularımızın gelişimini sağlamak." ifadelerini kullandı.

        Tüm müsabakalarda teknolojinin en güncel imkanlarını kullanmaya çalıştıklarını vurgulayan başkan İbrahim Hacıosmanoğlu, konuşmasını şu sözlerle noktaladı:

        "Futbolumuzun marka değerini her geçen gün artırmaya çalışıyoruz. Bu hedeflerimize ulaşabilmek için, dünya çapında öne çıkan yenilikçi firmalarla iş birliklerimizi sürdürüyoruz. Bugün de kendi alanının lider markalarından ve liglerimizde yeniden sahalara dönen adidas ile anlaşmamızı duyurmaktan büyük mutluluk duyuyorum. Yeni sezondan itibaren profesyonel liglerimizde maçlar, dünyanın önde gelen ligleri ve büyük turnuvalarda kullanılan adidas topları ile oynanacak. Başta Trendyol Süper Lig olmak üzere, Trendyol 1. Lig, Nesine 2. ve 3. Lig, Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi ile Turkcell Süper Kupa ve Ziraat Türkiye Kupası'nda mücadele eden tüm takımlara toplar adidas tarafından sağlanacak. Adidas yeniden resmi maç tedarikçimiz olarak Türk futboluna güç katacak. Takımlarımızın yeni başarılarına katkı sağlayacak bu değerli anlaşmanın Türk futboluna ve adidas ailesine hayırlı olmasını diliyor; hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum."

        Yıllardır dünyanın en prestijli futbol organizasyonlarının bir parçası olduklarını belirten adidas Türkiye Genel Müdürü Hakan Atalay ise şunları kaydetti:

        "UEFA Şampiyonlar Ligi, FIFA Dünya Kupası, UEFA Avrupa Futbol Şampiyonası gibi global turnuvalarda kullanılan resmi toplar, adidas imzasını taşıdı. Aynı zamanda dünyanın dört bir yanındaki kulüplerin ve milli takımların forma sponsoru olarak, yalnızca sahadaki değil, oyunun kültüründeki yerimizi de güçlendirdik. Şimdi de Türkiye'nin resmi futbol topu sponsoru olmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Türk futboluna olan inancımızla, bugünden yarına uzanan bir değer zinciri yaratmak için bu yola çıktık. Ürün gamımızdaki en gelişmiş model olan FIFA Quality Pro sertifikasına sahip adidas 'Tiro' topunu TFF'nin kurumsal renklerine uygun şekilde yeniden tasarladık. Önümüzdeki sezon bu birlikteliği çok daha özel bir tasarımla taçlandıracağız."

        Tören, atılan imzaların ve toplu fotoğraf çekiminin ardından sona erdi.

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