        Türkiye Sigorta'dan esnek sağlık sigortası - İş-Yaşam Haberleri

        Türkiye Sigorta’dan esnek sağlık sigortası

        Türkiye Sigorta'nın yeni ürünü ESS (Esnek Sağlık Sigortası); kapsamlı, esnek teminat yapısı, kişiye ve ihtiyaca özel network seçimi ile hayata geçiyor.

        İhtiyaca uyarlanan sağlık sigortası

        Türkiye Sigorta, yeni ürünü ESS (Esnek Sağlık Sigortası) ile kalıpların dışına çıkarak hem teminat hem de network yapısını kişiye özel seçimli hale getiriyor. Türkiye Sigorta ESS’den (Esnek Sağlık Sigortası) 0-64 yaş aralığındaki kişiler yararlanabiliyor. Kişinin bütçesine en uygun sağlık sigortasını özgürce tasarlayabileceği ürün, kişilerin sağlıklarını güvence altına alırken standart planlar yerine kendi ihtiyacına göre istediği ürünü seçebilmesiyle öne çıkıyor.

        ESS’nin bireylerin kendi ihtiyaçlarına göre sigorta planlarını tasarlayabilmelerine olanak sağladığını ifade eden Türkiye Sigorta Sağlık Sigortaları Genel Müdür Yardımcısı Tuba Buldu, şöyle konuştu: “Mevcuttaki ürün yapısını kişiye özel hale getirerek daha güçlü, özgür, yönetilebilir, seçilebilir ve müşteri memnuniyetini artıracak nitelikte bir ürünle sigortalılarımızın yanında olmaya devam ediyoruz. Bu kapsamda; kişisel alışveriş sepetine eklenebilir teminat yapıları, limitler, networkler, ek hizmet ve avantajlar içeren yeni ürünümüz ESS ile kalıpların dışına çıkarak sektörde yeni bir dönemin kapılarını aralıyoruz. Türkiye Sigorta Esnek Sağlık Sigortası modeli ile pazarda özellikle ‘aynı aile içinde kişi bazında farklı teminat, farklı kurum ağı, farklı limit kombinasyonu’ tarafında iddialı yer almayı hedefliyoruz. Sigortalılarımızın farklı sağlık modülleri arasından seçim yapabildiği, poliçeyi bütçeye göre genişletip daraltabildiği, özelleştirilebilir bir deneyim sunuyoruz.”

        KİŞİ BAZINDA ÜRÜN MİMARİSİ

        Network seçiminin, ürünün en ağırlıklı yönü olduğunun altını çizen Buldu sözlerine şöyle devam etti: “Örneğin, Türkiye Sigorta portföy verilerimizi incelediğimizde, bireylerin ayakta tedavi hizmetlerinde genellikle evlerine veya iş yerlerine yakın sağlık kuruluşlarını tercih ettiği görülürken; cerrahi müdahaleler ve yatarak tedavi söz konusu olduğunda daha büyük, kurumsal ve yüksek kapasiteli başka hastanelere yönelme eğiliminin arttığı dikkat çekiyor. ESS ile sigortalılarımız alışkın olduğu, kendini iyi hissettiği yerde ihtiyacına göre ürün seçebileceği bir sağlık hizmeti alabilecek. Yenilikçi ürünümüz; bireysel sigorta ürünlerini yaygınlaştırma, sağlık hizmetlerine erişimi kolaylaştırma ve sürdürülebilir bir sağlık sigortası sistemi oluşturma vizyonumuzun önemli bir parçası olacak.”

        Tuba Buldu, ESS’nin farkını şu sözlerle özetledi: “Ürünümüzün en güçlü farkı üç temel noktada toplanıyor. Birincisi; sadece ‘ek teminat ekleme’ yaklaşımının ötesine geçerek kişi bazında ürün mimarisi kurma iddiamız var. Örneğin, kendim için sadece yatarak tedavi ve gözlük teminatı, eşim için buna ek olarak doğum teminatı, büyük çocuğum için gözlük ve diş teminatı, küçük çocuğum için ayakta tedavi ve reçetesiz ilaç teminatı gibi kombinasyonlar oluşturulabileceğim. Bu özellik ile ESS’nin hibrit yapı, mix ve aile içi mikro-segmentasyon sunarak gerçekten ciddi fark yaratacağına inanıyoruz. İkincisi; ürünümüzde sadece teminat modüllerini değil, anlaşmalı kurum ağı, teminat limitleri ve sigortalı katılım payı tercihlerini de birlikte kurgulama iddiasını taşıyoruz. Aynı poliçe çatısı altında network, limit ve ödeme yüzdesi seçimi ile ürünümüzün önemli bir üstünlüğü olacak. Üçüncüsü ise müşteri davranışlarını ve ihtiyaçlarını anlayan bir içgörü ile hareket ediyoruz. Ayakta tedavide sigortalının yakın lokasyondaki sağlık kuruluşlarını tercih edebilmesi, yatarak tedavide ise daha kurumsal ve yüksek kapasiteli hastaneler için geniş bir lokasyon ağına erişebilmesi mümkün olacak. Doğum teminatında ise suit oda gibi kişisel tercihlere alan tanıyan ‘hastane seçme özgürlüğü’ ekseninde bir ürün sunumu, müşterilerimize sunduğumuz temel değer önerilerinden biri olacak.”

        SEPET MANTIĞINDA ÇALIŞIYOR

        Yeni sigorta ürününde teminat yapısı sepet mantığında çalışıyor. Sigortalı, kendi ihtiyacına göre dilediği teminatı, ek hizmeti tercih edebiliyor. Yatarak tedavi, Özel Sağlık Sigortası yapısında; Ayakta tedavi teminatı ise hem Tamamlayıcı Sağlık Sigortası hem de Özel Sağlık Sigortası yapısında olmakla birlikte sigortalı, istediği gibi paketini özelleştirebiliyor.

        Yatarak tedavi teminatında limitsiz, limitli, muafiyetli alternatifler mevcut. Ayakta Tedavi teminatında ise limitli veya adetli seçenekler bulunuyor. Doğum teminatı alternatifleri her plana eklenebiliyor. Diş, gözlük, check up, yurt dışı teminatı ve özel hizmet paketi gibi ek teminatlar sunuluyor. Yatarak tedavi teminatı ve ayakta tedavi teminatlarında birbirinden farklı networkler seçilebiliyor.

        Aile poliçelerinde Tamamlayıcı Sağlık Sigortası ve Özel Sağlık Sigortası için farklı ürün tercihleri ile onlarca kombinasyonda poliçe satın alınabiliyor. Ebeveyn kendi teminat planını ve network’ünü seçebiliyor, çocuğu için de farklı seçimler yapabiliyor. Sektörde bir ilk olarak sigortalı doğum teminatında bekleme süresini isterse kaldırabiliyor, yatarak tedavi ve ayakta tedavi için aynı poliçe içinde farklı network seçebiliyor. Katılım paylı ve katılım payı olmadan yine isteğe göre ürününü oluşturabiliyor. Üründe 12 taksit avantajıyla ödeme imkânı sunuluyor.

