Çin'in ev sahipliğinde gerçekleştirilen 2019 FIBA Dünya Kupası'nda olimpiyat elemelerine katılma mücadelesi veren ve yarın klasman grubu son maçında Yeni Zelanda'nın karşısına çıkacak A Milli Erkek Basketbol Takımı, tarihindeki 993. karşılaşmasını oynayacak.

Tarihindeki ilk maçını Yunanistan ile 24 Haziran 1936'da yapan A Milli Takım, 83 yıllık tarihinde 992 karşılaşmada sahaya çıktı. Bunların 510'unu kazanan Türkiye, 481 karşılamadan mağlup ayrıldı. Milliler, bir müsabakayı da beraberlikle tamamladı.

TÜRKİYE YENİ ZELANDA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Milli takım, olimpiyat elemeleri hakkı elde etmek için O Grubu klasman maçında yarın Yeni Zelanda'nın karşısına çıkacak. Müsabaka, Dongguan Spor Salonu'nda TSİ 14.30'da başlayacak ve NTV'den naklen yayınlanacak.

ERSAN, FURKAN VE SERTAÇ'IN DURUMU

Yeni Zelanda maçı öncesi milli takım teknik heyetini sakat oyuncuların çokluğu endişelendiriyor.

Ersan İlyasova, ayak bileğindeki sakatlık nedeniyle Karadağ maçında oynamazken, Furkan Korkmaz ve Sertaç Şanlı ise söz konusu karşılaşmada sakatlandı.

Sertaç ayak bileğinden sakatlanırken, Furkan göğsüne aldığı darbe sonrası hastaneye götürülmüştü.

Oyuncuların durumu, yapılacak son kontrollerin ardından belli olacak.

UFUK SARICA İLE 23. RESMİ MAÇ

A Milli Takım, 2017'de başantrenörlüğe getirilen Ufuk Sarıca yönetiminde Avrupa Şampiyonası, Dünya Kupası elemeleri ve Çin'deki organizasyon olmak üzere 22 resmi karşılaşmaya çıktı.

Sarıca'nın başantrenörlüğünde 12 galibiyet alan milliler, 10 karşılaşmada rakiplerine mağlup oldu.

Milliler, Sarıca döneminde Çin'deki 2019 FIBA Dünya Kupası'nda ise oynadığı dört karşılaşmada ikişer galibiyet ve yenilgi aldı.

DÜNYA KUPASI'NDA 38. MAÇINA ÇIKACAK

Dünya Kupası'nda 5. kez mücadele eden Türkiye, bu büyük turnuvada 38. karşılaşmasında Yeni Zelanda karşısına çıkacak.

Turnuvada 2002, 2006, 2010, 2014 ve 2019 olmak üzere üst üste 5. kez yer alan milli takım, bu organizasyondaki 37 karşılaşmada 24 galibiyet, 13 yenilgi yaşadı.

YENİ ZELANDA İLE 7. MAÇ

A Milli Takım, yarınki rakibi Yeni Zelanda ile 7. kez karşı karşıya gelecek.

2014'e kadar özel karşılaşmalarda karşılaşan iki takım, ilk resmi karşılaşmayı İspanya'nın ev sahipliğinde gerçekleştirilen 2014 Dünya Kupası'nda yaptı.

Türkiye, 5'i özel ve biri resmi olarak Yeni Zelanda ile oynadığı 6 karşılaşmayı da kazandı. Rakip potaya 462 sayı atan milliler, potasında ise 402 sayı gördü.

Milli takım, İspanya'nın ev sahipliğinde düzenlenen 2014 Dünya Kupası'nda Yeni Zelanda ile yaptığı karşılaşmayı 76-73 kazanmıştı.

TÜRKİYE İLE YENİ ZELANDA MAÇLARI VE SONUÇLARI

Türkiye'nin Yeni Zelanda ile oynadığı 6 maçın sonuçları şöyle: