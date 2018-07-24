Türkiye yetiştiriyor, yabancılar kapıyor

Dün Türk Hava Yolları'ndan ( THY) emekli bir kaptan aradı. Üzüntülü olduğunu söyledi. "Hayırdır" dediğimde ise şahit olduğu olayı; "Biz kaynak ayırıyoruz, yetiştiriyoruz, ama yabancılar kapıyor" sözleriyle ifade etti.

Dünyanın önde gelen düşük maliyetli (Low cost) havayolu şirketlerinden Ryanair’in Türkiye'den pilot almak için şu an görüşmeler yaptığı otelde olduğunu söyleyen kaptan "Şu an Sefaköy’de Atatürk Havalimanı’nın karşısında bir oteldeyim. Gördüğüm manzaraya inanamadım. Neden bizim kıt kaynaklarımızla yetiştirdiğimiz pilotlar, yabancılarla çalışmak istiyor? Ülke olarak nerede eksiklerimiz var?’ sorularını bana yöneltti. Cevabını da emekli bir kaptan olarak kendisi benden iyi biliyor.

Ben de konuyu Ulaştırma Bakanlığı, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü ve Türk Hava Yolları yetkililerine havale ediyorum. Bu hususta kafa yormalarında fayda var.

Elin oğlu İrlanda’dan gelip İstanbul ve Antalya’da Türk pilotu istihdam etmek için çalışma yapıyorsa, ülkemizde personel temininde güçlük çekilen bu iş kolunda iyi gitmeyen bir şeyler var demektir.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ