"Türkiye’nin geleceğini bilişim sektörü belirleyecek"

Bilişim Sanayicileri Derneği (TÜBİSAD), Türkiye’nin teknoloji ekosistemini etkin bir güç haline getirmek için kamu, özel sektör ve teknoloji ekosistemi bünyesinde atılması gereken adımları, 18 Kasım’da İş Kulelerinde gerçekleştirilen “Bilişim Sektörünün Geleceği ve Ekosistem Ekonomisi” başlıklı toplantıda açıkladı.

TÜBİSAD Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Tombalak’ın açılış konuşmasını yaptığı toplantıda, PwC Türkiye Dijital Hizmetler Lideri Cem Aracı “Ülkemizde Yatırımla Büyümek”, KPMG İnovasyon ve Teknoloji Danışmanlığı Lideri ve şirket ortağı Gökhan Mataracı “Ülkemizde Ekosistemle Büyümek”, Deloitte Mühendislik Yapay Zeka ve Veri Lideri Barış Yenidünya ise “Ülkemizde Teknolojiyle Büyümek” başlıklı analizlerini sundular.

"SEKTÖRÜN GELECEĞİ, ÜLKENİN GELECEĞİ OLACAK" TÜBİSAD Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Tombalak, konuşmasında şunları dile getirdi: “Organizasyonlar ve ekonomiler, gelişen teknolojilerin ve ulaştıkları kapsamın ışığında, birbirleriyle etkileşim içinde olan, bir dengeyi barındıran ve sürdürülebilirliğe odaklı ekosistemlerdir. Bu kavrama, ekosistem ekonomisine dair bilinçlenmek ve bakış açılarımızı bu bilinçle şekillendirmek için önemli bir çalışma yapıyoruz. 21’inci yüzyılın ilk çeyreğinin sonlarına gelirken yaşadığımız tüm gelişmeler, ülkelerin geleceğinin güvencesinin, sahip oldukları teknoloji ekosistemi ve bu ekosistemin gücüyle global pazarlardan aldıkları payla sağlanabildiğidir. Ülkemizin de bölgenin en güvenli, en ölçekli ve yetkinlik bakımından en gelişmiş ülkesi olmasından hareketle bunu değere dönüştürmek için atılması gereken adımları ortaya koymak isteriz. Sektörümüzün geleceğinin, ülkemizin geleceğini belirleyeceği düşüncesiyle büyümeyi üç başlıkta ele almamız kritik önem taşıyor: Teknoloji ile Büyümek, Ekosistem ile Büyümek ve Yatırımla Büyümek.”