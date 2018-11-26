Avrupa Birliği'nde de koruma altına alınabilen coğrafi işaretlerin tescillenmesiyle ülke ve yöre ekonomisine önemli katkılar sağladığını belirten Asan, son yıllarda Türkiye'de bu konuda önemli bir farkındalık artışı olduğunu ifade etti.
Asan, "Türkiye, en fazla coğrafi işaret tesciline sahip ülkelerden biri olma yolunda hızla ilerliyor. Pek çok farklı kültür ve medeniyetin beşiği olan ülkemizin sahip olduğu bu zenginlik, coğrafi işaret tescilleriyle koruma altına alınarak, atalarımızdan miras kalan değerlerimiz gelecek nesillerimize en kıymetli haliyle bırakılma imkanı buluyor." dedi.
KARS BALINA VE BURSA İNCİRİNE TESCİL
Asan, aralarında Kars balı, Amasya çiçek bamyası, Bursa siyah inciri, Mut zeytinyağı, Sivrihisar muska baklavasının da olduğu 23 coğrafi işarete tescil belgesi vereceklerini dile getirdi. Türkiye'de tescil edilmiş coğrafi işaretlerin AB'de hızlı tescilini sağlayıp, sayısını artırmayı amaçladıklarına dikkati çeken Asan, bu ürünlerin AB pazarında daha fazla yer almasını beklediklerini ifade etti.
Asan, AB Komisyonu iş birliğiyle 27-28 Kasım'da TÜRKPATENT'te tören düzenleyeceklerini, bu çalışmalar sonucu Türkiye'nin milli ve kültürel değerlerinin dış pazarlarda istenilen seviyede korunmasını ve ülke ekonomisine daha fazla katkı sağlamasını hedeflediklerini belirtti.
Törenin önemine değinen Asan, "Gerçekleştirilecek etkinlikler kapsamında, ülkemizin dört bir yanına ait 23 coğrafi işaretli ürünün tescil belgesi, sahiplerine takdim edilecek. Törenle birlikte, tescilli coğrafi işaretlerin davetlilere sunulacağı bir sergi açılışı da gerçekleştirilecek." diye konuştu.
Asan, tören ve sergiyle coğrafi işaretli ürünlerin ülkede daha fazla bilinmesinin ve bunlara talebin artmasının amaçlandığını kaydetti.
TÜRKPATENT'in tescil belgesi vereceği ürünler ve tescil başvurusunda bulunanların listesi şöyle:
|
No
|
Coğrafi İşaret
|
Tescil Ettiren
|
1
|
Kars Balı
|
Kars İli Arı Yetiştiricileri Birliği
|
2
|
Mut Zeytinyağı
|
Mut Ticaret ve Sanayi Odası
|
3
|
Melli İnciri
|
Bucak Belediye Başkanlığı, Bucak İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü
|
4
|
Van Keledoşu
|
Van Ticaret ve Sanayi Odası
|
5
|
Van Savatlı Gümüş İşlemesi
|
Van Ticaret ve Sanayi Odası
|
6
|
Van Kavutu
|
Van Ticaret ve Sanayi Odası
|
7
|
Murtuğa
|
Van Ticaret ve Sanayi Odası
|
8
|
Trabzon Kazaziyesi
|
Trabzon Kuyumcular ve Saatçılar Odası
|
9
|
Amasya Çiçek Bamyası
|
Amasya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü
|
10
|
Sivrihisar Muska Baklavası
|
Sivrihisar Belediye Başkanlığı
|
11
|
Tosya Bıçkısı
|
Tosya Kaymakamlığı
|
12
|
Daday Etli Ekmeği
|
Daday Belediyesi
|
13
|
Pınarbaşı Kara Çorba
|
Pınarbaşı Kaymakamlığı
|
14
|
Nallıhan İğne Oyası
|
Nallıhan Kalkınma Vakfı
|
15
|
Nallıhan Örtmesi
|
Nallıhan Kalkınma Vakfı
|
16
|
Nazilli Kar Helvası
|
Nazilli Ticaret Odası
|
17
|
Şanlıurfa Sadeyağı (Urfa Yağı)
|
Şanlıurfa Ticaret Borsası
|
18
|
Tarsus Sarı Ulak Zeytini
|
Tarsus Ticaret Borsası
|
19
|
Milas Tepsi Böreği
|
Milas Ticaret ve Sanayi Odası
|
20
|
Bursa Siyah İnciri
|
S.S. Bursa Bölgesi Tarım Kooperatifleri Birliği
|
21
|
Amasya Beji Mermeri
|
Amasya Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü
|
22
|
Kandıra Bezi
|
Kandıra Halk Eğitim Merkezi
|
23
|
Cennet Çamuru/Kilis Kaymaklı Kırma Künefe
|
Kilis Valiliği
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