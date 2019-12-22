"Ben yıktığım gibi yapmasını da bilirim!"

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Türkücü Ceylan'ın yeğeni Nazlıcan Arkan, geçtiğimiz kasım ayından bu yana pankreas iltihabı nedeniyle kaldırıldığı Çapa Tıp Fakültesi Hastanesi’nde tedavi görüyordu.

Bir dönem “İşte Benim Stilim” yarışmasına da katılan 25 yaşındaki Arkan’ın cenazesi yarın Büyükçekmece Kuba Camii’nde öğlen namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Büyükçekmece Tüyap Mezarlığı’nda toprağa verilecek.

Türkücü Ceylan'ın yeğeni Nazlıcan Arkan, aralık ayının başında rahatsızlığı nedeniyle hastaneye kaldırılmıştı. Pankreas iltihabı teşhisi konulan Nazlıcan yoğun bakıma alınmıştı.

YEĞENİ İÇİN DUA İSTEMİŞTİ

Ceylan, Instagram sayfasından açıklama yaparak yeğeni için dua istemiş ve "Allah'a çok şükür umudumuz var. Rabbim Nazlıcan’ı bize bağışlayacak. Daha çok genç 25 yaşında" ifadelerini kullanmıştı.

Ceylan devamla şunları yazmıştı:

Hepinizden dua bekliyorum biraz sonra yanına gireceğim. İçimiz kan ağlasa da, hepimiz için geçerli hastamız da olsa hepimiz sabah işimize gidiyoruz ama yürek yangın yeri fırtınalar kopuyor içimizde. İnşallah Rabbim onu önce ablama sonra da bize bağışlayacak. Allah bütün hastalara, şifa versin. Her şeyin başı sağlık"

YARIN TOPRAĞA VERİLECEK

Nazlıcan Arkan'ın cenazesi yarın (22 Aralık Pazar) günü Büyükçekmece Küba Camii'nden öğlen namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Büyükçekmece TÜYAP Mezarlığı'nda toprağa verilecek.