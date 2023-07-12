TÜSEDAD'dan USK'ya tepki
Tüm Süt, Et ve Damızlık Sığır Yetiştiricileri Derneği (TÜSEDAD), Ulusal Süt Konseyi'nin (USK) son 10 aydır çiğ süt tavsiye fiyatı yayınlamadığını belirterek, sektörün öngörülebilirliği ve sürdürülebilirliği açısından sorun yaşandığını savundu. Ayrıca çiğ süt tavsiye fiyatı olarak 15 TL/lt önerisi yapıldı
Tüm Süt, Et ve Damızlık Sığır Yetiştiricileri Derneği'nden (TÜSEDAD) yapılan açıklama şöyle:
"Son 10 aydır USK tarafından çiğ süt tavsiye fiyatı yayınlanmamaktadır. Oysaki
bu dönem içerisinde aynı kurum 1 lt çiğ süt maliyetini hesaplamakta ve 8 aydır maliyet, deklare
edilen fiyatın üzerinde bulunmaktadır. Kendisi ile çelişen USK ne yazık ki, yönetmelikte
belirtilen görevlerinden biri olan çiğ süt tavsiye fiyatını açıklamamakta hatta tersine maliyetin
altında olan fiyatı da halen geçerliymiş gibi web sitesinde yayınlamaktadır.
Bu durum; derneğimiz tarafından oldukça önemli olduğunu düşündüğümüz USK’nın hem
prestijini zedelemekte ve sektörün öngörülebilirliği ve sürdürülebilirliği açısından önemli
sorunlara neden olmaktadır.
Bu nedenle; sektörü dengede tutacak ve üretim arzının devamlılığını sağlayacak olan 1 litre
çiğ süt tavsiye fiyatı; derneğimiz tarafından her ay hesaplanan maliyet üzerine konacak
ortalama %20 kar ile 15 TL/lt olarak önerilmektedir.
Web sitemizde konuya ilişkin maliyet hesaplaması ayrıntıları ile kamuoyuyla paylaşılmaktadır.
Ayrıca aşağıda da bilgilerinize sunulmaktadır."