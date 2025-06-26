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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam TÜSİAD Başkanı Turan: ABD vergileri küresel ekonomide en ciddi risk - İş-Yaşam Haberleri

        TÜSİAD Başkanı Turan: ABD'nin gümrük vergileri küresel ekonomide en ciddi risk

        Maliyet Bazlı Rekabet Gücü endeksi tanıtım toplantısında konuşan TÜSİAD Başkanı Orhan Turan, ABD'nin gümrük vergilerinin küresel ekonomide en ciddi risk olarak önce çıktığını belirtti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26.06.2025 - 11:01 Güncelleme: 26.06.2025 - 11:01
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        "ABD'nin gümrük vergileri küresel ekonomide en ciddi risk"
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        Küresel ekonomide rekabetin çerçevesinin yeniden belirlendiğini belirten Türkiye Sanayici ve İş insanları Derneği (TÜSİAD) Başkanı Orhan Turan, dernek tarafından hazırlanmaya başlanacak "Maliyet Bazlı Rekabet Gücü Endeksi" tanıtım toplantısında konuştu.

        Bloomberg HT'de yer alan habere göre Turan, ABD'nin gümrük vergilerinin küresel ekonomide en ciddi risk olarak önce çıktığına dikkat çekerek, vaktinde işbirliğini güçlendirmek için kurumlar kurulmasına öncülük eden devletler bugün o kurumları etkisizleştirilmesine neden olduğunu dile getirdi.

        Uzunca bir süredir Türkiye'nin ticari ortağı olan AB'nin son yıllarda giderek daha aktif hale gelen teknolojide ana aktörlerden biri olamadığına dikkat çeken Turan, "Daha sağlam ve rekabetçi bir ekonomi yaratmanın önemi her geçen gün artıyor. Bugün tüm dünya ABD ve Çin ile yeniden rekabet edebilmek için yol arıyor, büyüme modellerini değiştirmeye çalışıyorlar" dedi.

        Küresel ekonomide rekabetin çerçevesinin yeniden belirlendiğini ifade eden Turan, "Tüm bu gelişmeler bundan sonra daha sağlam ve rekabetçi ekonomi yaratmanı önemimi artırıyor. Küresel bazda rekabet koşullarını doğru tespit etmek bugün çok daha önemli hale gelmiş durumda. ABD yönetiminin uygulamaya başladığı vergiler, küresel ekonomide en ciddi risk olarak ortaya çıkıyor" diye konuştu.

        Türkiye'nin coğrafi konunu, alt yapı yatırımları ve teknolojide doğru adımları atarak AB gibi ekonomik ortaklarla işbirliğini ve entegrasyonu güçlendirmesi olası ticaret savaşlarında avantajlı çıkabileceğine vurgu yapan Turan, "Dijitalleşmeye, otomasyona, insan kaynağına, eğitime ve markaya yatırım yaparak verimliliği artırmalıyız. Sektörlerin maliyet yapısının doğru analiz ederek nasıl rekabet edebileceği konusunda yol göstererek, küresel pazarda aldığımız payı yükseltebiliriz" dedi.

        Buradan hareketle Türkiye'nin kapsamlı bir veri seti üzerinde çalışıldığı bilgisin veren Turan, dört ana üretim maliyeti olan ara mala enerji, işgücü ve finansman maliyetlerinin incelendiğini ve böylece maliyet direncinin rakipler karşısındaki durumunun analiz edildiğini belirtti.

        Turan endeksin önümüzdeki dönemde de her çeyrekte açıklamaya devam edileceğini sözlerine ekledi.

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