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Aracını belli dönemlerde muayeneye götürmek isteyenler tarafından TÜVTÜRK mesai saatleri merak ediliyor. TÜVTÜRK çalışma saatleri 2023 hakkında bilgi edinmek istiyorsanız içeriğimizin devamına göz atabilir, size en uygun zaman dilimlerinde aracınızın muayenesini gerçekleştirebilirsiniz. TÜVTÜRK araç muayene kaçta açılıyor? TÜVTÜRK kaçta kapanıyor? TÜVTÜRK cumartesi açık mı? İşte tüm cevaplar...

TÜVTÜRK Çalışma Saatleri 2023

TÜVTÜRK, geniş kapsamlı bir hizmet anlayışına sahiptir. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından düzenlenen ve denetlenen bir kuruluştur. Sunduğu hizmetlerden bazıları ise şöyledir:

Yola Elverişlilik Muayenesi

Egzoz Gazı ve Emisyon Ölçümü

Tadilat Sonrası Muayene, Zorunlu Muayene

Periyodik Araç Muayenesi

Tespit

Trafikte aktif olarak yer alan tüm araçların denetim altında tutulmasını sağlayan TÜVTÜRK, randevu sistemi ile çalışan bir kurumdur. Bu nedenle randevusuz herhangi bir işlem yapılmamaktadır. Yakın bir zamanda aracınız ile ilgili bir işlem yaptırmak istiyorsanız mutlaka randevu almanız gerekir. Ayrıca yaptıracağınız işlem için gerekli belgeler eksiksiz olmalıdır. Peki, TÜVTÜRK kaç gün çalışıyor ve TÜVTÜRK cumartesi açık mı? TÜVTÜRK’ün haftanın hangi günleri ve saatleri çalıştığını öğrenmek için içeriğimizin devamın inceleyebilirsiniz.

TÜVTÜRK Araç Muayene Kaçta Açılıyor?

TÜVTÜRK mesai saatleri, geniş bir kitlenin merak ettiği ve internet üzerinden araştırdığı önemli konulardan biridir. TÜVTÜRK araç muayenesi sabah 08.30’dan itibaren açılmakta olup, günün büyük bir saat aralığında hizmet vermeye devam eder.

TÜVTÜRK Kaçta Kapanıyor?

TÜVTÜRK, 08.30’da başladığı mesai saatini 17.30’da sonlandırmaktadır. Bu zaman dilimi içinde aracınızın muayenesini gerçekleştirmeniz mümkündür.

TÜVTÜRK Cumartesi Açık Mı?

TÜVTÜRK, haftanın 6 günü hizmet veren bir kuruluştur. Cumartesi günü çalışma saatleri, hafta içi mesai saatleri ile aynıdır. Cumartesi saat 08.30 / 17.30 arasında hizmete açıktır. Pazar günleri ise kapalıdır. Ancak hafta içi ya da cumartesi gününe denk gelen dini ve milli bayramlar başta olmak üzere resmî tatil günlerinde hizmet vermemektedir. Bu gibi durumlarda aciliyeti olan işlemlerinizi resmî tatil günlerinden hemen önce gerçekleştirebilirsiniz.

TÜVTÜRK Kaç Gün Çalışıyor?

TÜVTÜRK, hafta içi her gün ve cumartesi günü olmak üzere 6 gün kesintisiz bir hizmet sağlar.