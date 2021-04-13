Stat: 15 Temmuz
Hakemler: Oğuzhan Çakır, Nurettin Dinçer Demir, Suat Güz
Tuzlaspor: Angeler (Dk. 46 Metin Erol),Yasin Güreler, Muhammed Gönülaçar (Dk. 46 Arif Morkaya),Yohou, Ferhat Öztorun (Dk. 90 Mahmut Bulut),Rotman, Ahmet Yazar, Gökcan Kaya (Dk. 87 Muhammed Sarıkaya),Pucko, Alan (Dk. 80 Cajic),Thuram
Eskişehirspor: Cengiz Alp Köseler, Emir Yıldız (Dk. 73 Arda Okumuş),Bartu Göçmen (Dk. 69 Necati Atilla Karaca),Mevlüt Çelik, Utku Kızılkaya (Dk. 53 Bedirhan Altunbaş),Furgan Polat, Uğur Can Semizoğlu, Doğukan Ünal (Dk. 53 Selman Çiftkanatlı),Onur Arı, Berkay Tanır, İbrahim Halil Öner
Goller: Dk. 15 ve 45+2 Onur Arı (Eskişehirspor),Dk. 42 Gökcan Kaya, Dk. 46, 49 (Penaltıdan) ve 70 Thuram, Dk. 55 Arif Morkaya (Tuzlaspor)
Sarı kartlar: Dk. 39 Utku Kızılkaya, Dk. 48 Emir Yıldız (Eskişehirspor)
YORUMLAR