Spor Toto 1. Lig’in 20. haftasında Tuzlaspor, Adanaspor’u konuk ettiği müsabakadan 1-0 mağlup ayrıldı.

Maçtan dakikalar

3. dakikada Tuzlaspor’da ceza sahası ön çizgisi dışından Imbula’nın vuruşunda meşin yuvarlak direğin üstünden az farkla auta gitti.

27. dakikada Adanaspor atağında Emre Kaplan’ın sol çaprazdan yaptığı ortada ceza sahası içinde Burak Çoban topu Leya’nın önünde indirdi. Bu oyuncunun ayağının içiyle yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kalecinin solundan ağlarla buluştu. 0-1

40. dakikada Tuzlaspor atağında sağ taraftan yapılan ortada arka direkte Mehmet Coşkun’un kafa vuruşunda kaleci Ahmet Said kurtarışında meşin yuvarlağı kornere gönderdi.

45. dakikada Bilal Başacıkoğlu’nun ceza sahası gönderdiği pasta penaltı çizgisinde topla buluşan Mata, yaptığı vuruşta meşin yuvarlak direğin yanında auta gitti.