10 Mart TV yayın akışı diziseverler tarafından araştırılıyor.Dizi, film, program ve haber bültenleri bu akşam yeni bölümleriyle ekrana geliyor. Diziseverler bugün TV’de hangi diziler var sorusuna yanıt arıyor. 10 Mart Perşembe akşamı; Barbaroslar, Bir Zamanlar Çukurova, Camdaki Kız ve Mahkum dizileri yeni bölümleriyle ekrana geliyor.10 Mart Show TV, Kanal D, Star TV, ATV, FOX TV, TV8 yayın akışı şöyle;