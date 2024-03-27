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        Haberler Televizyon Tv yayın akışı 27 Mart 2024: Bugün TV’de ne var, hangi dizi ve fimler yayınlanacak? İşte Star TV, Kanal D, ATV, Show TV tv yayın akışı

        Tv yayın akışı 27 Mart 2024: Bugün TV'de ne var? İşte Star TV, Kanal D, ATV, Show TV tv yayın akışı

        Televizyonda yayınlanacak olan dizi ve filmler tv yayın akışı listesinde yer alıyor. Bu akşam ekrana gelecek olan tüm yapımlar belli oldu. İzleyecekleri filmlere ve dizilere karar veremeyenler bugün tv'de ne var sorusuna yanıt aranıyor. 27 Mart Çarşamba akşamı ATV'de Kuruluş Osman, Star TV'de Küçük Esnaf filmi ekrana gelecek. İşte 27 Mart 2024 Star TV, Kanal D, ATV, Show TV tv yayın akışı listesi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.03.2024 - 09:37 Güncelleme: 27.03.2024 - 09:37
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        1

        27 Mart 2024 tv yayın akışı milyonlarca televizyonsever tarafından merak ediliyor. Bu akşam yayınlanacak diziler, filmler ve televizyon programları vatandaşlar tarafından ilgiyle araştırılıyor. Bugün televizyonda hangi dizi ve filmler var sorusuna yanıt aranıyor. İşte 27 Mart 2024 Çarşamba ATV, Kanal D, TRT, Star TV, Show TV yayın akışı.

        2

        ATV YAYIN AKIŞI
        13:00 ATV Gün Ortası
        14:00 Mutfak Bahane
        16:00 Esra Erol’da
        18:45 ATV Ana Haber
        19:05 Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu İle İftar
        20:00 Kuruluş Osman
        00:20 Yaban Çiçekleri
        02:45 Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu İle Sahur

        KANAL D YAYIN AKIŞI
        13:15 Gelinim Mutfakta
        16:00 Arka Sokaklar
        18:40 Kanal D Ana Haber
        20:00 Taş Kağıt Makas
        00:15 İnci Taneleri
        02:00 Arka Sokaklar
        03:15 M. Fatih Çıtlak İle Sahur Vakti
        05:30 Arda'nın Ramazan Mutfağı

        3

        SHOW TV YAYIN AKIŞI

        15:00 Didem Arslan Yılmazla Vazgeçme
        18:45 Show Ana Haber
        20:00 Sandık Kokusu
        00:15 Bahar
        03:00 Kızılcık Şerbeti
        05:30 Yeni Gelin

        STAR TV YAYIN AKIŞI

        18:15 Star Haber
        19:00 Çok Güzel Hareketler 2
        20:00 Küçük Esnaf (Yerli Sinema)
        22:15 Küçük Esnaf (Yerli Sinema)
        00:15 Sakla Beni
        02:30 Aramızda Kalmasın
        03:30 Halil Necipoğlu İle Ramazan Bereketi
        05:30 Söz

        4

        TRT1 TV YAYIN AKIŞI

        18:10 Ramazan Sevinci
        19:30 Ana Haber
        20:00 İddiaların Aksine
        20:10 Bir Sevdadır
        23:40 Aziz Mahmud Hüdayi: Aşkın Yolculuğu
        00:50 Kara Ağaç Destanı
        02:30 Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma
        03:40 Sahur Bereketi
        05:20 Kapanış

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