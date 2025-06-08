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        Haberler Bilgi Magazin TV YAYIN AKIŞI 8 HAZİRAN 2025: Bugün televizyonda neler var? Show TV, ATV, Kanal D, Star TV, TV8, TRT 1, Now TV yayın akışı

        TV yayın akışı 8 Haziran 2025: Bayramın 3. günü televizyonda neler var, bugün hangi diziler ve filmler yayınlanacak?

        Kurban Bayramı'nın üçüncü günü televizyonda hangi dizi, film ve yarışma programlarının yayınlanacağı merak ediliyor. İzleyiciler ''Bayramın 3. günü TV'de neler var, bugün hangi diziler ve filmler yayınlanacak?'' sorularına yanıt arıyor. 8 Haziran Pazar günü ekrana gelecek yapımlar kanalların günlük yayın akışları ile belli oldu. Peki, Bugün televizyonda neler var? İşte 8 Haziran 2025 Show TV, ATV, Kanal D, Star TV, TV8, TRT 1, Now TV yayın akışı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08.06.2025 - 10:25 Güncelleme: 08.06.2025 - 10:50
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        1

        Her Pazar akşamı ekranlara gelen dizi ve programların bu akşam yayınlanıp yayınlanmayacağı merak konusuydu. Kurban Bayramı’nın üçüncü günü yayınlanacak yapımlar 8 Haziran 2025 TV yayın akışı ile belli oldu. Böylece Teşkilat dizisi ile Kim Milyoner Olmak İster yarışmasının bayram arası verip vermeyeceği de netlik kazandı. Peki, bayramın 3. günü televizyonda neler var? İşte 8 Haziran Pazar Show TV, ATV, Kanal D, Star TV, TV8, TRT 1, Now TV yayın akışı…

        2

        SHOW TV YAYIN AKIŞI

        06:00 Gelsin hayat Bildiği Gibi

        08:00 Acele Koca Aranıyor

        10:00 Pazar Sürprizi

        13:00 Evlidir Ne Yapsa Yeridir

        15:00 Kızılcık Şerbeti

        18:25 Show Ana Haber

        20:00 Kapıcılar Kralı

        21:45 Köşeyi Gerzek Şaban

        23:30 Kapıcılar Kralı

        01:30 Köşeyi Gerzek Şaban

        02:45 Evlidir Ne Yapsa Yeridir

        04:15 Kızılcık Şerbeti

        SHOW TV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        3

        ATV YAYIN AKIŞI

        07:30 ATV’de Hafta Sonu

        10:00 Nihat Hatipoğlu İle Kur’an ve Sünnet

        11:20 Dizi TV

        12:15 Görevimiz Tatil

        14:15 Bir Gece Masalı

        17:10 Çakallarla Dans 5

        19:00 ATV Ana Haber

        20:00 Kim Milyoner Olmak İster (Yeni Bölüm)

        00:20 Kuruluş Osman

        03:00 Aldatmak

        05:50 Hercai

        ATV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        4

        KANAL D YAYIN AKIŞI

        07:00 Kavak Yelleri

        08:30 Konuştukça

        09:45 Magazin D Pazar

        12:45 Evrim Akın İle Ev Gezmesi

        13:45 Arda ile Omuz Omuza

        14:45 Kara Murat Fatih’in Fermanı

        16:30 Uzak Şehir

        18:30 Kanal D Ana Haber

        20:00 Password

        21:45 Password

        23:45 Yerli Sinema Gelin Halayı

        02:00 Yargı

        04:30 5N1K

        05:00 Poyraz Karayel

        KANAL D YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        5

        STAR TV YAYIN AKIŞI

        07:00 İki Aile

        09:00 Sahipsizler

        11:00 Tülin Şahin İle Moda

        12:00 Vahe İle Tatildeki Mutluluk

        14:15 Aslı Özkaya İle Bir Şansım Olsa

        15:30 Kral Kaybederse

        19:00 Star Haber

        20:00 Çok Güzel Hareketler 2

        23:30 Salur Kazan: Zoraki Kahraman

        01:30 Salur Kazan: Zoraki Kahraman

        03:15 Kaderimin Oyunu

        04:30 Türk Müziği

        05:30 Aramızda Kalsın

        STAR TV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        6

        TRT 1 YAYIN AKIŞI

        05:28 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı

        05:30 Hayallerinin Peşinde

        06:15 Beni Böyle Sev

        08:35 Alparslan: Büyük Selçuklu

        11:45 Enine Boyuna

        13:00 Mehmed: Fetihler Sultanı

        15:50 Gönül Dağı

        19:00 Ana Haber

        20:00 Teşkilat (Yeni Bölüm)

        00:15 3’te 3

        01:30 Gönül Dağı Kurban

        03:50 Mehmed: Fetihler Sultanı

        TRT 1 YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        7

        NOW TV YAYIN AKIŞI

        08:30 Çalar Saat

        11:15 Leyla: Hayat…Aşk…Adalet…

        14:30 Yasak Elma

        16:00 Çift Kişilik Oda

        19:00 Now Ana Haber

        20:00 Leyla: Hayat…Aşk…Adalet…

        23:30 Çift Kişilik Oda

        02:30 Adım Farah

        04:30 Elkızı

        06:00 Karagül

        NOW TV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        8

        TV8 YAYIN AKIŞI

        06:00 Dizi

        08:00 Oynat Bakalım

        10:00 Gazete Magazin

        16:00 Almanya - Fransa / Canlı - UEFA Uluslar Ligi 3.'lük Maçı

        20:00 Survivor All Star Gönüllüler

        22:00 Portekiz - İspanya / Canlı - UEFA Uluslar Ligi Final Maçı

        00:15 Gazete Magazin

        04:00 Oynat Bakalım

        8 HAZİRAN 2025 TV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

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