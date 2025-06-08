TV yayın akışı 8 Haziran 2025: Bayramın 3. günü televizyonda neler var, bugün hangi diziler ve filmler yayınlanacak?
Kurban Bayramı'nın üçüncü günü televizyonda hangi dizi, film ve yarışma programlarının yayınlanacağı merak ediliyor. İzleyiciler ''Bayramın 3. günü TV'de neler var, bugün hangi diziler ve filmler yayınlanacak?'' sorularına yanıt arıyor. 8 Haziran Pazar günü ekrana gelecek yapımlar kanalların günlük yayın akışları ile belli oldu. Peki, Bugün televizyonda neler var? İşte 8 Haziran 2025 Show TV, ATV, Kanal D, Star TV, TV8, TRT 1, Now TV yayın akışı...
Her Pazar akşamı ekranlara gelen dizi ve programların bu akşam yayınlanıp yayınlanmayacağı merak konusuydu. Kurban Bayramı’nın üçüncü günü yayınlanacak yapımlar 8 Haziran 2025 TV yayın akışı ile belli oldu. Böylece Teşkilat dizisi ile Kim Milyoner Olmak İster yarışmasının bayram arası verip vermeyeceği de netlik kazandı. Peki, bayramın 3. günü televizyonda neler var? İşte 8 Haziran Pazar Show TV, ATV, Kanal D, Star TV, TV8, TRT 1, Now TV yayın akışı…
SHOW TV YAYIN AKIŞI
06:00 Gelsin hayat Bildiği Gibi
08:00 Acele Koca Aranıyor
10:00 Pazar Sürprizi
13:00 Evlidir Ne Yapsa Yeridir
15:00 Kızılcık Şerbeti
18:25 Show Ana Haber
20:00 Kapıcılar Kralı
21:45 Köşeyi Gerzek Şaban
23:30 Kapıcılar Kralı
01:30 Köşeyi Gerzek Şaban
02:45 Evlidir Ne Yapsa Yeridir
04:15 Kızılcık Şerbeti
ATV YAYIN AKIŞI
07:30 ATV’de Hafta Sonu
10:00 Nihat Hatipoğlu İle Kur’an ve Sünnet
11:20 Dizi TV
12:15 Görevimiz Tatil
14:15 Bir Gece Masalı
17:10 Çakallarla Dans 5
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Kim Milyoner Olmak İster (Yeni Bölüm)
00:20 Kuruluş Osman
03:00 Aldatmak
05:50 Hercai
KANAL D YAYIN AKIŞI
07:00 Kavak Yelleri
08:30 Konuştukça
09:45 Magazin D Pazar
12:45 Evrim Akın İle Ev Gezmesi
13:45 Arda ile Omuz Omuza
14:45 Kara Murat Fatih’in Fermanı
16:30 Uzak Şehir
18:30 Kanal D Ana Haber
20:00 Password
21:45 Password
23:45 Yerli Sinema Gelin Halayı
02:00 Yargı
04:30 5N1K
05:00 Poyraz Karayel
STAR TV YAYIN AKIŞI
07:00 İki Aile
09:00 Sahipsizler
11:00 Tülin Şahin İle Moda
12:00 Vahe İle Tatildeki Mutluluk
14:15 Aslı Özkaya İle Bir Şansım Olsa
15:30 Kral Kaybederse
19:00 Star Haber
20:00 Çok Güzel Hareketler 2
23:30 Salur Kazan: Zoraki Kahraman
01:30 Salur Kazan: Zoraki Kahraman
03:15 Kaderimin Oyunu
04:30 Türk Müziği
05:30 Aramızda Kalsın
TRT 1 YAYIN AKIŞI
05:28 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı
05:30 Hayallerinin Peşinde
06:15 Beni Böyle Sev
08:35 Alparslan: Büyük Selçuklu
11:45 Enine Boyuna
13:00 Mehmed: Fetihler Sultanı
15:50 Gönül Dağı
19:00 Ana Haber
20:00 Teşkilat (Yeni Bölüm)
00:15 3’te 3
01:30 Gönül Dağı Kurban
03:50 Mehmed: Fetihler Sultanı
NOW TV YAYIN AKIŞI
08:30 Çalar Saat
11:15 Leyla: Hayat…Aşk…Adalet…
14:30 Yasak Elma
16:00 Çift Kişilik Oda
19:00 Now Ana Haber
20:00 Leyla: Hayat…Aşk…Adalet…
23:30 Çift Kişilik Oda
02:30 Adım Farah
04:30 Elkızı
06:00 Karagül
TV8 YAYIN AKIŞI
06:00 Dizi
08:00 Oynat Bakalım
10:00 Gazete Magazin
16:00 Almanya - Fransa / Canlı - UEFA Uluslar Ligi 3.'lük Maçı
20:00 Survivor All Star Gönüllüler
22:00 Portekiz - İspanya / Canlı - UEFA Uluslar Ligi Final Maçı
00:15 Gazete Magazin
04:00 Oynat Bakalım
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