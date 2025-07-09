TV yayın akışı 9 Temmuz 2025: Bugün televizyonda neler var, hangi diziler ve filmler yayınlanacak?
9 Temmuz 2025 TV yayın akışı izleyiciler tarafından araştırılmaya başlandı. Kanalların yayın akışlarına göre, bugün gündüzden akşam kuşağına birbirinden farklı yapımlar ekranlara gelecek. Bu akşam birçok yarışma yeni bölümleriyle izleyici karşısına çıkacakken, yerli ve yabancı filmler sinemaseverlerle buluşacak. TRT 1'de ise FIFA Kulüpler Kupası 2025 Yarı Final Karşılaşması PSG - Real Madrid maçı yayınlanacak. İşte 9 Temmuz Çarşamba ATV, Kanal D, Show TV, Star TV, TRT 1, TV8, Now TV yayın akışı...
Türkiye’nin en çok izlenen kanallarında bugün hangi yapımların yayınlanacağı ve saat kaçta ekranlara geleceği merak konusu oldu. Bu kapsamda araştırılan ‘’Bugün televizyonda neler var?’’ sorusu 9 Temmuz 2025 TV yayın akışı ile yanıt buldu. Kanalların yayın akışına göre, bugün birbirinden farkı formatta yarışmalar yeni bölümleriyle izleyici karşısına çıkacak. PSG-Real Madrid maçı ile futbolseverler futbola doyacak. Sinemseverler için ise yerli ve yabancı filmler yayında olacak. İşte 9 Temmuz Çarşamba ATV, Kanal D, Show TV, Star TV, TRT 1, TV8, Now TV yayın akışı listesi...
ATV YAYIN AKIŞI
06:00 - Bir Küçük Gün Işığı
08:00 – Kahvaltı Haberleri
10:00 – Kader Oyunları
13:00 – Gün Ortası
14:00 – Sen Anlat Karadeniz
16:30 - Bir Gece Masalı
19:00 – ATV Ana Haber
20:00 – Çin Seddi
22:00 - Aile Saadeti
01:00 - Güven Bana
03:00 – Aldatmak
KANAL D YAYIN AKIŞI
07:00 – Kavak Yelleri
09:30 – Yaprak Dökümü
12:00 - Kanal D Haber Gün Arası
13:00 – Magazin D Yaz
14:00 - Öyle Bir Geçer Zaman Ki
16:30 – Aşk-ı Memnu
18:30 – Kanal D Ana Haber
20:00 – Password
23:15 – Zehirli Köpek Balığı
00:45 - Zehirli Köpek Balığı
02:30 - Zalim İstanbul
04:15 - Poyraz Karayel
SHOW TV YAYIN AKIŞI
06:00 – Gelsin Hayat Bildiği Gibi
09:00 – Aşk Laftan Anlamaz
12:00 – Bahar
15:00 – Kızılcık Şerbeti
18:25 – Show Ana Haber
20:00 – Güldür Güldür Show
00:15 - Allah Allah
01:45 - Kızılcık Şerbeti
04:00 - Allah Allah
STAR TV YAYIN AKIŞI
07:00 - Menajerimi Ara
09:00 – Ada Masalı
11:00 – Ateşböceği
13:30 – Kiralık Aşk
16:15 – Erkenci Kuş
19:00 – Star Haber
20:00 – Salak Milyoner
21:45 - Bana Masal Anlatma
00:00 - Bana Masal Anlatma
02:00 - Babaların Günahı
03:30 - Kiralık Aşk
05:30 - Erkenci Kuş
TRT 1 YAYIN AKIŞI
05:38 – İstiklal Marşı
05:40 – Balkan Ninnisi
08:45 – Kod Adı Kırlangıç
10:05 – Kasaba Doktoru
13:00 – Seksenler
14:25 – Teşkilat
17:45 - Kim Gitsin?
19:00 – Ana Haber
19:55 – İddiaların Aksine
20:00 – Türk Sineması "Kovan"
22:00 - FIFA Kulüpler Kupası 2025 Yarı Final Karş. " PSG - Real Madrid"
00:15 - Kim Gitsin?
01:30 - Türk Sineması "Kovan"
03:00 – Teşkilat
NOW TV YAYIN AKIŞI
08:30 – Çalar Saat
10:00 – Yasak Elma
12:45 - Sen Çal Kapımı
15:30 - Yetenek Sizsiniz: Sahne Arkası
16:30 - Karagül
19:00 – NOW Ana Haber
20:00 – Yetenek Sizsiniz
00:15 - İlk Buluşma
00:15 - Çift Kişilik Oda
02:00 – İnadına Aşk
04:00 – Kefaret
06:00 – Karagül
TV8 YAYIN AKIŞI
06:30 – Tuzak
07:15 – Ebru ile 8'de Sağlık
08:30 – Oynat Bakalım
10:00 – MasterChef Türkiye
15:30 – İşte Benim Stilim
20:00 – MasterChef Türkiye
00:15 – MasterChef Türkiye
02:30 – İşte Benim Stilim
04:30 – Zuhal Topal'la Yemekteyiz
05:30 - Tuzak
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