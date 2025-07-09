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        Haberler Bilgi Magazin TV yayın akışı 9 Temmuz 2025: Bugün televizyonda neler var? ATV, Kanal D, Show TV, Star TV, TRT 1, TV8, Now TV yayın akışı

        TV yayın akışı 9 Temmuz 2025: Bugün televizyonda neler var, hangi diziler ve filmler yayınlanacak?

        9 Temmuz 2025 TV yayın akışı izleyiciler tarafından araştırılmaya başlandı. Kanalların yayın akışlarına göre, bugün gündüzden akşam kuşağına birbirinden farklı yapımlar ekranlara gelecek. Bu akşam birçok yarışma yeni bölümleriyle izleyici karşısına çıkacakken, yerli ve yabancı filmler sinemaseverlerle buluşacak. TRT 1'de ise FIFA Kulüpler Kupası 2025 Yarı Final Karşılaşması PSG - Real Madrid maçı yayınlanacak. İşte 9 Temmuz Çarşamba ATV, Kanal D, Show TV, Star TV, TRT 1, TV8, Now TV yayın akışı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09.07.2025 - 11:35 Güncelleme: 09.07.2025 - 11:35
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        1

        Türkiye’nin en çok izlenen kanallarında bugün hangi yapımların yayınlanacağı ve saat kaçta ekranlara geleceği merak konusu oldu. Bu kapsamda araştırılan ‘’Bugün televizyonda neler var?’’ sorusu 9 Temmuz 2025 TV yayın akışı ile yanıt buldu. Kanalların yayın akışına göre, bugün birbirinden farkı formatta yarışmalar yeni bölümleriyle izleyici karşısına çıkacak. PSG-Real Madrid maçı ile futbolseverler futbola doyacak. Sinemseverler için ise yerli ve yabancı filmler yayında olacak. İşte 9 Temmuz Çarşamba ATV, Kanal D, Show TV, Star TV, TRT 1, TV8, Now TV yayın akışı listesi...

        2

        ATV YAYIN AKIŞI

        06:00 - Bir Küçük Gün Işığı

        08:00 – Kahvaltı Haberleri

        10:00 – Kader Oyunları

        13:00 – Gün Ortası

        14:00 – Sen Anlat Karadeniz

        16:30 - Bir Gece Masalı

        19:00 – ATV Ana Haber

        20:00 – Çin Seddi

        22:00 - Aile Saadeti

        01:00 - Güven Bana

        03:00 – Aldatmak

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        3

        KANAL D YAYIN AKIŞI

        07:00 – Kavak Yelleri

        09:30 – Yaprak Dökümü

        12:00 - Kanal D Haber Gün Arası

        13:00 – Magazin D Yaz

        14:00 - Öyle Bir Geçer Zaman Ki

        16:30 – Aşk-ı Memnu

        18:30 – Kanal D Ana Haber

        20:00 – Password

        23:15 – Zehirli Köpek Balığı

        00:45 - Zehirli Köpek Balığı

        02:30 - Zalim İstanbul

        04:15 - Poyraz Karayel

        KANAL D YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        4

        SHOW TV YAYIN AKIŞI

        06:00 – Gelsin Hayat Bildiği Gibi

        09:00 – Aşk Laftan Anlamaz

        12:00 – Bahar

        15:00 – Kızılcık Şerbeti

        18:25 – Show Ana Haber

        20:00 – Güldür Güldür Show

        00:15 - Allah Allah

        01:45 - Kızılcık Şerbeti

        04:00 - Allah Allah

        SHOW TV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        5

        STAR TV YAYIN AKIŞI

        07:00 - Menajerimi Ara

        09:00 – Ada Masalı

        11:00 – Ateşböceği

        13:30 – Kiralık Aşk

        16:15 – Erkenci Kuş

        19:00 – Star Haber

        20:00 – Salak Milyoner

        21:45 - Bana Masal Anlatma

        00:00 - Bana Masal Anlatma

        02:00 - Babaların Günahı

        03:30 - Kiralık Aşk

        05:30 - Erkenci Kuş

        STAR TV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        6

        TRT 1 YAYIN AKIŞI

        05:38 – İstiklal Marşı

        05:40 – Balkan Ninnisi

        08:45 – Kod Adı Kırlangıç

        10:05 – Kasaba Doktoru

        13:00 – Seksenler

        14:25 – Teşkilat

        17:45 - Kim Gitsin?

        19:00 – Ana Haber

        19:55 – İddiaların Aksine

        20:00 – Türk Sineması "Kovan"

        22:00 - FIFA Kulüpler Kupası 2025 Yarı Final Karş. " PSG - Real Madrid"

        00:15 - Kim Gitsin?

        01:30 - Türk Sineması "Kovan"

        03:00 – Teşkilat

        TRT 1 YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        7

        NOW TV YAYIN AKIŞI

        08:30 – Çalar Saat

        10:00 – Yasak Elma

        12:45 - Sen Çal Kapımı

        15:30 - Yetenek Sizsiniz: Sahne Arkası

        16:30 - Karagül

        19:00 – NOW Ana Haber

        20:00 – Yetenek Sizsiniz

        00:15 - İlk Buluşma

        00:15 - Çift Kişilik Oda

        02:00 – İnadına Aşk

        04:00 – Kefaret

        06:00 – Karagül

        NOW TV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        8

        TV8 YAYIN AKIŞI

        06:30 – Tuzak

        07:15 – Ebru ile 8'de Sağlık

        08:30 – Oynat Bakalım

        10:00 – MasterChef Türkiye

        15:30 – İşte Benim Stilim

        20:00 – MasterChef Türkiye

        00:15 – MasterChef Türkiye

        02:30 – İşte Benim Stilim

        04:30 – Zuhal Topal'la Yemekteyiz

        05:30 - Tuzak

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