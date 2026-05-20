Bugün televizyonda hangi diziler, filmler var? 20 Mayıs 2026 Çarşamba TV yayın akışı listesi
20 Mayıs 2026 Çarşamba gününe ait televizyon yayın akışları, izleyicilerin en çok araştırdığı konular arasında yer alıyor. Bu akşam televizyon ekranlarında birçok farklı yapım izleyiciyle buluşurken, futbolseverlerin odağında Freiburg - Aston Villa UEFA Avrupa Ligi Finali karşılaşması bulunuyor. Mücadele, TRT ekranlarından canlı yayınlanacak. İşte Show TV, ATV, Kanal D, Star TV, TV8, TRT 1 ve Now TV'nin güncel yayın akışı ile günün dikkat çeken programları haberimizde yer alıyor…
KANALLARIN 20 MAYIS 2026 ÇARŞAMBA TV YAYIN AKIŞLARI
SHOW TV
06:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk
08:15 Cansu Canan İle Yeni Sayfa
10:00 Bahar
12:30 Gelin Evi
15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
18:45 Show Ana Haber
20:00 Güldür Güldür Show
00:15 Gece Hattı
01:15 Kızılcık Şerbeti
03:30 Resimdeki Sevgili
KANAL D
07:00 Yabancı Damat
09:00 Neler Oluyor Hayatta
11:00 Yaprak Dökümü
14:00 Gelinim Mutfakta
16:45 Aşk-ı Memnu
18:30 Kanal D Ana Haber
20:00 Eşref Rüya (Yeni Bölüm)
00:15 Arka Sokaklar
03:00 Gelinim Mutfakta
05:00 Siyah Beyaz Aşk
STAR TV
07:00 İstanbullu Gelin
09:30 Songül ve Uğur ile Sana Değer
13:30 Nur Viral ile Sen İstersen
17:15 Aramızda Kalsın
19:00 Star Haber
20:00 Yerli Dizi Tekrarı / Sinema
22:30 Yerli Dizi Tekrarı / Sinema
02:30 İstanbullu Gelin
05:00 Baba Ocağı
ATV
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
13:00 atv Gün Ortası
14:00 Mutfak Bahane
16:00 Esra Erol'da
19:00 atv Ana Haber
20:00 Kuruluş Orhan (Yeni Bölüm)
00:20 A.B.İ.
03:00 Ateş Kuşları
05:30 Bir Küçük Gün Işığı
TRT 1
05:43 İstiklal Marşı
05:45 Turgay Başyayla İle Lezzetli Tavsiye
06:40 Beni Böyle Sev
09:15 Adını Sen Koy
10:30 Alişan ile Hayata Gülümse
13:15 Seksenler
14:20 Benim Adım Melek
17:45 Lingo Türkiye
19:00 Ana Haber
19:55 İddiaların Aksine
20:00 Ateş Yağmuru | Yabancı Sinema
22:00 Freiburg - Aston Villa | UEFA Avrupa Ligi Final Futbol Karşılaşması
00:30 Mehmed: Fetihler Sultanı
03:05 Benim Adım Melek
NOW
07:30 İlk Bakış
08:00 İlker Karagöz İle Çalar Saat
10:45 Çağla ile Yeni Bir Gün
12:30 Yasak Elma
13:30 En Hamarat Benim
16:30 Yeraltı (Yeni Bölüm)
19:00 Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber
20:00 Yeraltı
00:15 Halef: Köklerin Çağrısı
03:15 Kefaret
04:15 Yasak Elma
06:00 Karagül
TV8
07:15 Ebru ile 8'de Sağlık
09:00 Gel Konuşalım
12:30 Survivor Ekstra
16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
20:00 Survivor Ünlüler - Gönüllüler 2026
00:15 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
02:30 Gel Konuşalım
04:30 Oynat Bakalım
05:30 Tuzak
