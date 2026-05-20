        TV YAYIN AKIŞI LİSTESİ 20 MAYIS 2026 ÇARŞAMBA: Bugün televizyonda hangi diziler, filmler var? Show TV, ATV, Kanal D, Star TV, TV8, TRT 1, Now TV yayın akışı

        Bugün televizyonda hangi diziler, filmler var? 20 Mayıs 2026 Çarşamba TV yayın akışı listesi

        20 Mayıs 2026 Çarşamba gününe ait televizyon yayın akışları, izleyicilerin en çok araştırdığı konular arasında yer alıyor. Bu akşam televizyon ekranlarında birçok farklı yapım izleyiciyle buluşurken, futbolseverlerin odağında Freiburg - Aston Villa UEFA Avrupa Ligi Finali karşılaşması bulunuyor. Mücadele, TRT ekranlarından canlı yayınlanacak. İşte Show TV, ATV, Kanal D, Star TV, TV8, TRT 1 ve Now TV'nin güncel yayın akışı ile günün dikkat çeken programları haberimizde yer alıyor…

        Giriş: 20 Mayıs 2026 - 10:24 Güncelleme:
        Bugünün televizyon kanalları yayın akışları izleyiciler tarafından araştırılmaya devam ediyor. Akşam kuşağında birbirinden farklı yapımlar seyirciyle buluşurken, Survivor Ünlüler Gönüllüler yeni bölümüyle TV8 ekranlarında olacak. Futbol tutkunları ise Freiburg - Aston Villa UEFA Avrupa Ligi Finali mücadelesine odaklandı. Dev final karşılaşması, TRT ekranlarından canlı yayınlanacak. İşte 20 Mayıs 2026 Çarşamba Kanal D, Show TV, Star TV, TRT 1, NOW TV ve TV8’in güncel yayın akışı ile günün öne çıkan program detayları haberimizde…

        KANALLARIN 20 MAYIS 2026 ÇARŞAMBA TV YAYIN AKIŞLARI

        SHOW TV

        06:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk

        08:15 Cansu Canan İle Yeni Sayfa

        10:00 Bahar

        12:30 Gelin Evi

        15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

        18:45 Show Ana Haber

        20:00 Güldür Güldür Show

        00:15 Gece Hattı

        01:15 Kızılcık Şerbeti

        03:30 Resimdeki Sevgili

        KANAL D

        07:00 Yabancı Damat

        09:00 Neler Oluyor Hayatta

        11:00 Yaprak Dökümü

        14:00 Gelinim Mutfakta

        16:45 Aşk-ı Memnu

        18:30 Kanal D Ana Haber

        20:00 Eşref Rüya (Yeni Bölüm)

        00:15 Arka Sokaklar

        03:00 Gelinim Mutfakta

        05:00 Siyah Beyaz Aşk

        STAR TV

        07:00 İstanbullu Gelin

        09:30 Songül ve Uğur ile Sana Değer

        13:30 Nur Viral ile Sen İstersen

        17:15 Aramızda Kalsın

        19:00 Star Haber

        20:00 Yerli Dizi Tekrarı / Sinema

        22:30 Yerli Dizi Tekrarı / Sinema

        02:30 İstanbullu Gelin

        05:00 Baba Ocağı

        ATV

        08:00 Kahvaltı Haberleri

        10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

        13:00 atv Gün Ortası

        14:00 Mutfak Bahane

        16:00 Esra Erol'da

        19:00 atv Ana Haber

        20:00 Kuruluş Orhan (Yeni Bölüm)

        00:20 A.B.İ.

        03:00 Ateş Kuşları

        05:30 Bir Küçük Gün Işığı

        TRT 1

        05:43 İstiklal Marşı

        05:45 Turgay Başyayla İle Lezzetli Tavsiye

        06:40 Beni Böyle Sev

        09:15 Adını Sen Koy

        10:30 Alişan ile Hayata Gülümse

        13:15 Seksenler

        14:20 Benim Adım Melek

        17:45 Lingo Türkiye

        19:00 Ana Haber

        19:55 İddiaların Aksine

        20:00 Ateş Yağmuru | Yabancı Sinema

        22:00 Freiburg - Aston Villa | UEFA Avrupa Ligi Final Futbol Karşılaşması

        00:30 Mehmed: Fetihler Sultanı

        03:05 Benim Adım Melek

        NOW

        07:30 İlk Bakış

        08:00 İlker Karagöz İle Çalar Saat

        10:45 Çağla ile Yeni Bir Gün

        12:30 Yasak Elma

        13:30 En Hamarat Benim

        16:30 Yeraltı (Yeni Bölüm)

        19:00 Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber

        20:00 Yeraltı

        00:15 Halef: Köklerin Çağrısı

        03:15 Kefaret

        04:15 Yasak Elma

        06:00 Karagül

        TV8

        07:15 Ebru ile 8'de Sağlık

        09:00 Gel Konuşalım

        12:30 Survivor Ekstra

        16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

        20:00 Survivor Ünlüler - Gönüllüler 2026

        00:15 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

        02:30 Gel Konuşalım

        04:30 Oynat Bakalım

        05:30 Tuzak

