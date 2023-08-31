Twente Fenerbahçe maçı hangi kanalda, ne zaman ve saat kaçta? UEFA Avrupa Konferans Ligi Fenerbahçe FB maçı şifresiz mi yayınlanacak? - Futbol Haberleri

Twente Fenerbahçe maçı hangi kanalda, ne zaman ve saat kaçta? UEFA Avrupa Konferans Ligi Fenerbahçe FB maçı şifresiz mi yayınlanacak? - Futbol Haberleri

Twente Stadı'nda bu akşam oynanacak ve TSİ 20.00'de başlayacak karşılaşma, S Sport Plus'tan yayımlanacak. Müsabakayı, İtalya Futbol Federasyonundan hakem Fabio Moresca yönetecek. Moresca'nın yardımcılıklarını Davide Imperiale ve Giuseppe Perotti yapacak.

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Bu sezon Avrupa'da 5, ligde 2 olmak üzere toplamda oynadığı 7 resmi maçı da kazanan Fenerbahçe, Ülker Stadı'nda rakibine karşı elde ettiği 5-1'lik skor avantajını koruyarak Hollanda'dan turla dönmek istiyor.