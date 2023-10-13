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        Haberler Ekonomi Teknoloji Uygulama Twitter çöktü mü? - Twitter'da 1970 tarihli gönderiler - Teknoloji Haberleri

        Twitter'da 1970 tarihli gönderiler

        X (Twitter) kullanıcılarından bazıları gönderilere erişimde sorun yaşıyorlar. X hesaplarından 1970 tarihli gönderiler düştüğü gözlemlendi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13.10.2023 - 17:17 Güncelleme: 13.10.2023 - 17:17
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        Twitter çöktü mü?
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        Önde gelen sosyal medya uygulamalarından Twitter'ın (X) mobil uygulaması çöktü. Türkiye'deki kullanıcıların akşamüstü başlayan gönderi görüntüleme problemleri ile karşı karşıya olduğu belirtiliyor.

        Bazı kullanıcıların yaşadığı duruma göre ise, X'te akış bölümünde gönderiler 1 Ocak 1970 tarihli olarak çıkıyor ve gönderilerin içerisi boş gözüküyor.

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