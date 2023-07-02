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Twitter kullanım limiti aşıldı ne demek? Elon Musk açıkladı: Yeni Twitter özellikleri neler?

Dünyaca ünlü mikro blog sitesi Twitter, bu kez ilginç bir haberle sosyal medyada gündem olmuş durumda. Tüm dünyanın yanı sıra ülkemizde de milyonlarca Twitter kullanıcısı; kullanım limiti aşıldı ne demek ve Twitter değişti mi, yeni özellikleri neler gibi soruların yanıtlarını arıyor. İşte konuya dair tüm bilgiler...

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  • Twitter kullanım limiti aşıldı ne demek? Elon Musk açıkladı: Yeni Twitter özellikleri neler?

    Bir süre önce iş insanı Elon Musk tarafından satın alınan sosyal medya paylaşım platformu Twitter'da kullanım limiti kuralıyla gündeme oturdu. Pek çok Twitter kullanıcısının merak ettiği konuya ilişkin Musk, oldukça çarpıcı açıklamalara imza attı. İşte, Twitter'a gelen yeni özellikler...
  • Twitter kullanım limiti aşıldı ne demek? Elon Musk açıkladı: Yeni Twitter özellikleri neler?

    TWITTER KULLANIM LİMİTİ AŞILDI NE DEMEK?

    Popüler sosyal medya platformu Twitter'da "kullanım limiti aşıldı" ifadesi günlük görüntülenebilecek tweet sayısı anlamına geliyor.

    Uygulamanın sahibi Elon Musk, günlük görüntülenebilecek tweet sayısını şu sözlerle açıkladı:
  • Twitter kullanım limiti aşıldı ne demek? Elon Musk açıkladı: Yeni Twitter özellikleri neler?

    GÜNDE 6000 TWEET...

    Musk, "Aşırı veri kazıma ve sistem manipülasyonu düzeylerini ele almak için aşağıdaki geçici sınırları uyguladık.

    • Doğrulanmış hesaplar günde 6000 tweet,

    • Doğrulanmamış hesaplar günde 600 tweet,

    • Yeni ve doğrulanmamış hesaplar günde 300 tweet görüntüleyebilecek." ifadelerine yer verdi."

     
  • Twitter kullanım limiti aşıldı ne demek? Elon Musk açıkladı: Yeni Twitter özellikleri neler?

    Elon Musk, bu paylaşımdan sonra tweet görüntüleme sınırının doğrulanmış hesaplar için 10.000, doğrulanmamış hesaplar için 1000, yeni üyeler için ise 500'e çıkarıldığını gösteren bir paylaşım daha yaptı.

     

Haberi Hazırlayan : Mete Ertunç Sevilir
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