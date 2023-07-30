Twitter, rapçi West’in askıya alınan hesabını yeniden aktif hale getirdi

Yaklaşık 8 aydır hesabı askıda olan ABD’li rapçi West, Twitter'ın hesabını aktif hale getirmesinden sonra herhangi bir paylaşımda bulunmadı.

ELEŞTİRİLERE MARUZ KALMIŞTI

Ekim 2022’de yasal olarak adını "Ye" olarak değiştiren West, sosyal medyadaki antisemitik açıklamaları ve paylaşımları nedeniyle Twitter ve Instagram'ın hesabını askıya almasından kısa süre sonra "sağcı" sosyal medya şirketi Parler'ı satın alma kararı vermişti.

Ye, geçen yıl bir TV programında, aşırı sağcı komplo teorisyeni Alex Jones ile yaptığı röportajda, Hitler'i övmek de dahil antisemitik yorumları nedeniyle eleştirilere maruz kalmıştı.

Ye, röportajda, "Nazilerin yanında 'kötü' kelimesinin kullanılmasından hoşlanmıyorum. Yahudileri seviyorum ama Nazileri de seviyorum." demişti.

Twitter'ın sahibi Elon Musk, Aralık 2022’de, rapçi West'in "şiddete teşvik yasağını yeniden ihlal ettiğini" belirterek, "Hesap askıya alınacak." demişti.

Platform, West'in hesabını askıya almadan önce bir tweetini de kısıtlamıştı.