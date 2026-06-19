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        Haberler Bilgi TYT 2026 kolay mıydı, zor muydu? Saatler sonra cevabı belli olacak? YKS sınav yorumları

        TYT 2026 kolay mıydı, zor muydu? Saatler sonra cevabı belli olacak? YKS sınav yorumları

        "TYT zor muydu kolay mıydı?" sorusunun cevabı yarın Üniversite Sınavı 2026 TYT'ye girecek öğrencilerin sınav sonrası yapacakları yorumlarla belli olacak. Sınava giren öğrencilerin 2026 TYT ile ilgili kanaatlerini TYT sonrasında haberimizde sizlerle paylaşacağız. Peki 2025 YKS ile ilgili sınava girenlerin yorumları ne olmuştu? İşte 2025 YKS sınav yorumları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19 Haziran 2026 - 12:21 Güncelleme:
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        YKS'nin ilk oturumu TYT sınav yorumlarını sınavın hemen ardından sizlerle paylaşacağız. Bununla birlikte YKS 2025 sınav yorumlarını sizlerle paylaştıık. İşte 2025 YKS sınav yorumlarından bazıları: 

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