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Uber ilk işlem gününde istemediği bir rekora imza attı

HABERTURK.COM

45 dolardan halka arz edilen Uber hisseleri cuma günü, yani ilk işlem gününde, yüzde 6.7 düştü. Şirketin piyasa değeri böylece 75.5 milyar dolardan 69.7 milyar dolara gerilerken açılış fiyatından hisseleri alan yatırımcılar toplam 655 milyon dolar zarar etti. Bay Halka Arz olarak da ttanınan Prof. Jay Ritter bu düşüşle beraber Uber'in halka arzının ilk gününde 'miktar olarak yatırımcısına en çok para kaybettiren şirket' unvanını elde ettiğini belirtti.

Uber halka arz

ABD'de haftanın en çok konuşulan konularından birisi ulaşım uygulaması Uber'in uzun süredir beklenen halka arzı oldu. Perşembe akşamı 45 dolardan hisseleri halka açılan Uber böylece 75.5 milyar dolarlık piyasa değerine ulaştı. İlk işlem günü olan cuma gününde ise bu fiyattan hisse alanları üzen gelişmeler yaşandı. Uber hisseleri, cuma günü yüzde 6.7 düşerek 41.70 dolara geriledi. Hisselerdeki düşüşle beraber şirketin piyasa değeri 69.7 milyar dolara geriledi.

ORAN OLARAK 99. SIRADA

Perşembe akşamı 45 dolardan hisse alan yatırımcılar, yapılan hesaplamaya göre tam 655 milyon dolar kaybetti. Florida Üniversitesi'nden Prof. Jay Ritter, böylece Uber'in miktar olarak halka arzının ilk gününde yatırımcısına en çok katbettiren şirket olma unvanını elde ettiğini ifade etti. Cuma gününden önce söz konusu rekor 2000 yılında hisseleri borsada işlem görmeye başlayan internet firması Genuity'ye aitti. Genuity hissesi alan yatırımcılar ilk işlem gününde toplam 233 milyon dolar zarar etmişti. Bay Halka Arz (Mr. IPO) olarak da tanınan Ritter miktar olarak rekoru kırmasına rağmen oran olarak Uber'den daha sert düşüşler yaşamış şirketler olduğunu sözlerine ekledi. Ritter'ın 1975'ten beri yapılan halka arzları kapsayan araştırmasına göre oran olarak kayıplarda Uber 99. sırada yer aldı.

EN BÜYÜK ÜÇÜNCÜ HALKA ARZ

Miktar olarak rekor kırması ise tamamen Uber'in büyüklüğünden kaynaklanıyor. Finansal piyasalar platformu Dealogic'in verilerine göre Uber, ilkgünkü piyasa değeriyle eylül 2014'teki Alibaba ve Mayıs 2012'deki Facebook halka arzlarından sonra ABD'de halka arz edilen en değerli üçüncü şirket oldu. Alibaba ilk işlem gününü 169 milyar dolar, Facebook ise 81 milyar dolarlık piyasa değeriyle tamamlamıştı. Uber'in bu muazzam büyüklüğüne ve hisse satışından 8.6 milyar dolar gelir etmiş olmasına rağmen piyasa değeri beklentilerin altında kaldı. 

 

BANKACILAR 120 MİLYAR DOLAR BEKLİYORDU

Uber, sadece 1 ay önce yaptığı açıklamada halka arzla beraber 100 milyar dolarlık piyasa değerine ulaşmayı hedeflediğini açıklamıştı. Söz konusu açıklamada hisselerinin 48 ila 55 dolar arasında değerleneceği öngörüsünde bulunmuştu. Bu hisse değerine göre Uber piyasa değerinin en az 90 milyar dolar olmasını bekliyordu. Bunun yanında ABD basını bankacıların geçtiğimiz yıl yatırım bankaları ile görüşmelere başlayan Uber'e, şirketin değerinin 120 milyar dolara ulaşacağını söylediğini bildirmişti. Oluşan son fiyat bankacıların geçen yılki tahminlerinin çok altında kaldı. 

YÜZDE 29 DÜŞEN LYFT KÖTÜ ÖRNEK OLDU

Uzmanlar ABD-Çin ticaret savaşı endişelerinin piyasalara hakim olduğu bir hafatada halka arz edilmiş olmasının Uber için bir şansızlık olduğunu belirtiyor. Bunun yanında Uber'in en büyük rakibi olarak gösterilen Lyft'in hisselerindeki düşüşün yatırımcının Uber'e mesafeli durmasına yol açtığı da ifade ediliyor. Lyft'in hisseleri mart sonunda 72 dolardan halka arz edilmişti. Bu da şirketin değerini yaklaşık 24 milyar dolar olarak belirlemişti. Uber'in aksine Lyft hisseleri ilk işlem gününde 88.6 doları gördü. Ancak bu zirvenin ardından bugüne kadar süren sert bir düşüş başladı. Cuma günü Uber'in borsaya girmesiyle Lyft hisselerinde yüzde 7.41'lik düşüş yaşandı. Cuma kapanış itibarıyla Lyft hisselerinin değeri 51.09 dolara, şirketin piyasa değeri ise 14.6 milyar dolara geriledi. Yani açılış fiyatından Lyft hissesi alanlar 1.5 ay içinde yüzde 29 zarar etti. 

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