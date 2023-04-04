Sevilay ise Rüçhan’ın yokluğunu fırsat bilerek, Özer’in yanındaki yerini sağlamlaştırmak için tehlikeli adımlar atar. Somer bir yandan annesinin dertlerine çözüm ararken, diğer yandan da Türkan’la ilişkisini tekrardan düzene oturtmaya çalışır. Ama bu sefer kaçan ve kovalayan taraflar değişecektir. Türkan, öğrendiği bir bilgiyi Somer’le paylaşınca Somer’in gözü döner ve soluğu babasının yanında alır. Somer, Özer’in Rüçhan’dan aldığı her şeyi geri almak için sonuna kadar savaşırken, esas sürpriz Rüçhan’ı beklemektedir.