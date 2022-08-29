Uçağı Kim İcat Etti?

Wright kardeşler tarafından gerçekleştirilen ilk motorlu uçuş Amerika Birleşik Devletleri’nin Kuzey Carolina Eyaleti’nde gerçekleşmiştir. Soğuk ve rüzgârlı bir günde gerçekleşen ve yaklaşık 12 saniye boyunca süren bu uçuş, insanlık tarihinin en büyük adımlarından biri olarak kabul edilmektedir.

Tarihte ilk motorlu uçak, Amerikalı kardeşler Orville Wrigt ve Wilbur Wright tarafından icat edilmiş ve ilk uçuş 17 Aralık 1903 tarihinde gerçekleşmiştir. İki kez gerçekleşen uçuşun ilkini Orville ikincisini ise Wilbur Wright gerçekleştirmiştir. Gerçekleşen bu denemede uçak, yaklaşık 12 saniye boyunca havada kalmış ve 40 metrelik bir uçuç gerçekleştirmiştir. Gerçekleşen bu uçuş dünyanın ilk motorlu uçuşu olarak tarihteki yerini almıştır.

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Uçak Nasıl İcat Edildi?

Uçağın icadına giden süreçte bahsedilmesi gereken önemli buluşlardan biri de balonlardır. İnsanlığı ilk kez gökyüzüne yükselten balonlar 1783 yılında icat edilmiştir. Fransız Montgolfier kardeşler, bir balon tasarlayarak içini sıcak hava ile doldurdular ve yeryüzünden yükselmeyi başardılar. Sıcak hava balonları olarak adlandırılan bu araçlar bugün de kullanılmakta; ülkemizde Kapodokya’da hizmet veren balonlar da bu sistem ile çalışmaktadır.

Üzerinde herhangi bir motor olmadan sadece rüzgârın gücünü kullanarak ilerleyen bir hava aracı olan planör ise 1853 yılında George Cayley tarafından icat etmiş fakat hiç uçuş gerçekleştirmemiştir. Bu sebeple Alman Otto Lilienthal planörün mucidi olarak kabul edilmektedir.

Wright kardeşler, Otto Lilienthal’in planör üzerindeki deneme ve çalışmalarını uzun bir süre incelediler. Havada durması istenen bir uçağın sabit bir kanadı olması gerekliliğini Lilienthal’in çalışmalarından öğrenen Wright kardeşler yaklaşık 200 farklı kanat modeli geliştirdiler. Bu kanatları bir rüzgâr tünelinde denenmesi ile ilerleyen sürecin sonunda 17 Aralık 1903 tarihinde havalanan ilk motorlu uçağı icat ettiler.

Benzin motorundan ve iki pervaneden oluşan bu ilk uçak yaklaşık olarak 350 kg ağırlığındaydı. Gerçekleşen ilk deneme sadece 12 saniye havada kalan uçak, son denemede ise 59 saniye havada kalarak 320 metrelik bir mesafe kat etmeyi başarmıştır.

Wright Kardeşler icat ettikleri uçağa 1904 yılında havada istenilen yöne dönme, kalkılan noktaya inme özelliğini de ekledi ve bu uçağa Flayer 1 ismini verdiler. Aynı yıl geliştirdikleri Flayer 2 ve 1905 yılındaki Flayer 3 modeli ile Dayton yakınlarında bir dizi uçuşa imza attılar.

Amerika Birleşik Devletleri’nde gerçekleşen ilk resmi uçuş ise 4 Haziran 1908 tarihinde gerçekleşmiştir. Kanadalı Gleen Curtis tarafından gerçekleştirilen bu uçuş dışarıdan herhangi bir yardım almadan havalanan bir uçak ile gerçekleştirilmiştir.

1909 yılında Fransız Louis Bleriot, kendi tasarladığı bir uçakla Fransa’da İngiltere’ye 41 km’lik bir uçuş gerçekleştirmeyi başarmıştır.

1930 yılında jet motorunun imal edilmesiyle birlikte yolcu uçaklarının üretilmesi de mümkün hale gelmiştir ve bu tarihten itibaren sivil havacılıkta da önemli gelişmeler yaşanmıştır.