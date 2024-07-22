UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turu eşleşmeleri belli oldu
İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA merkezinde gerçekleştirilen kura çekimi sonucunda, UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turu eşleşmeleri belirlendi.
UEFA Avrupa Ligi'nde 3. ön eleme turu kura çekimi İsviçre'nin Nyon kentinde gerçekleştirildi.
Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turunda Slovakya temsilcisi Ruzomberok'u elemesi halinde, 3. eleme turunda Wisla Krakow (Polonya)-Rapid Wien (Avusturya) eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.
Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi 2. eleme turunda, İsviçre temsilcisi Lugano'ya elenmesi durumunda, Dinamo Kiev (Ukrayna)-Partizan (Sırbistan) eşleşmesinin kaybedeni ile UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda rakip olacak.
Organizasyonda 3. eleme turu ilk maçları, 8 Ağustos, rövanşlar ise 15 Ağustos tarihinde oynanacak.
Eşleşmeleri şu şekilde:
Dinamo Kiev (Ukrayna) - Partizan (Sırbistan) / Lugano (İsviçre) - Fenerbahçe
Ruzomberok (Slovakya) - Trabzonspor / Wisła Krakow (Polonya) - Rapid Wien (Avusturya)
Molde (Norveç) - Silkeborg (Danimarka) / Kilmarnock (İskoçya) - Cercle Brugge (Belçika)
Panathiaikos (Yunanistan) - Botev Plovdiv (Bulgaristan) / Ajax (Hollanda) - Vojvodina (Sırbistan)
Braga (Portekiz) - Maccabi Petah-Tikva (İsrail) / Servette (İsviçre)
Corvinul 1921 Hunedoara (Romanya) - HNK Rijeka (Hırvatistan) / Sheriff (Moldova) - Elfsborg (İsveç)
Kryvbas Kryvyi Rih (Ukrayna) - Viktoria Plzen (Çekya)
Malmö (İsveç) - Klaksvik (Faroe Adaları) / PAOK (Yunanistan) - Borac Banja Luka (Bosna Hersek)
Santa Coloma (Andorra) - Midtjylland (Danimarka) Bodo/Glimt (Norveç) - RFS (Letonya)
NK Celje (Slovenya) - Slovan Bratislava (Slovakya) / Shamrock Rovers (İrlanda) - Sparta Prag (Çekya)
Panevezys (Litvanya) - Jagiellonia Bialystok (Polonya) / FCSB (Romanya) - Maccabi Tel Aviv (İsrail)
APOEL (Güney Kıbrıs Rum Kesimi) - Petrocub (Moldova) / Ferencvaros (Macaristan) - New Saints (Galler)
Ludogorets 1945 (Bulgaristan) - Dinamo Minsk (Belarus) / Lincoln Red Imps (Cebelitarık) - Karabağ (Azerbaycan)