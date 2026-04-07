        Haberler Spor Futbol Avrupa Ligi UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek final heyecanı başlıyor! - Futbol Haberleri

        UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek final heyecanı başlıyor!

        UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek final heyecanı yarın başlayacak. Bu turda rövanş maçları, 16 Nisan Perşembe günü yapılacak ve yarı finalistler belli olacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.04.2026 - 10:21 Güncelleme:
        Avrupa Ligi'nde çeyrek final heyecanı başlıyor!

        Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı organizasyonu olan UEFA Avrupa Ligi çeyrek finalinde yarın ve 9 Nisan Perşembe günü 4 karşılaşma oynanacak.

        Bu turda rövanş maçları, 16 Nisan Perşembe günü yapılacak ve yarı finalistler belli olacak.

        Ligde çeyrek final ilk maçlarının (TSİ) programı şöyle:

        Yarın:

        19.45 Braga (Portekiz) - Real Betis (İspanya)

        Perşembe:

        22.00 Freiburg (Almanya) - Celta Vigo (İspanya)

        22.00 Porto (Portekiz) - Nottingham Forest (İngiltere)

        22.00 Bologna (İtalya) - Aston Villa (İngiltere)

        Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında yeni bir operasyon dalgası gerçekleştirildi. Operasyonda Simge Sağın, Melek Mosso, İbrahim Çelikkol, Deha Bilimler, Mustafa Ceceli, Ersay Üner, Asli Sipahi Hacısüleymanoğlu ve Bengü Erden gözaltına alındı.

