UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek final heyecanı başlıyor!
UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek final heyecanı yarın başlayacak. Bu turda rövanş maçları, 16 Nisan Perşembe günü yapılacak ve yarı finalistler belli olacak.
Giriş: 07.04.2026 - 10:21
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı organizasyonu olan UEFA Avrupa Ligi çeyrek finalinde yarın ve 9 Nisan Perşembe günü 4 karşılaşma oynanacak.
Ligde çeyrek final ilk maçlarının (TSİ) programı şöyle:
Yarın:
19.45 Braga (Portekiz) - Real Betis (İspanya)
Perşembe:
22.00 Freiburg (Almanya) - Celta Vigo (İspanya)
22.00 Porto (Portekiz) - Nottingham Forest (İngiltere)
22.00 Bologna (İtalya) - Aston Villa (İngiltere)
