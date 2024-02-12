UEFA Avrupa Ligi'nde şampiyonluk oranları açıklandı! Galatasaray...
UEFA Avrupa Ligi'nde şampiyonluk oranları açıklandı. Turnuvada son 16 turuna yükselmek için Sparta Prag ile karşı karşıya gelecek olan temsilcimiz Galatasaray'ın da şampiyonluk oranı belli oldu.
UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'nu 3. sırada bitiren ve yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam eden Galatasaray, Avrupa'nın iki numaralı tunuvasında son 16 turuna yükselmek için play-off'ta Sparta Prag ile karşılaşacak.
Çekya ekibini 15 Şubat Perşembe günü saat 20.45'te RAMS Park'ta ağırlayacak olan sarı-kırmızılılar, rövanş maçını ise 22 Şubat Perşembe günü TSİ 23.00'te Prag'da oynayacak.
İddaa Risk Yönetimi, dev takımların mücadele ettiği UEFA Avrupa Ligi'nin şampiyonluk oranlarını da açıkladı.
İşte kupanın favorisi ve Galatasaray'ın oranı...
KARABAĞ: 150
SPARTA PRAG: 90
TOULOUSE: 80
YOUNG BOYS: 60
SLAVIA PRAG: 60
SHAKHTAR: 50
RENNES: 40
FREIBURG: 40
LENS: 35
BRAGA: 35
RANGERS: 35
FEYENOORD: 30
MARSİLYA: 28
GALATASARAY: 24
VILLARREAL: 23
SPORTING: 23
ATALANTA: 22
BENFICA: 18
ROMA: 15
WEST HAM UNITED: 14
BRIGHTON: 12
MILAN: 8.8
BAYER LEVERKUSEN: 5.2