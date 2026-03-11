Canlı
Habertürk
Habertürk
        UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 turu heyecanı! - Futbol Haberleri

        UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 turu heyecanı!

        UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 turu ilk maçları yarın yapılacak.

        Giriş: 11.03.2026 - 10:57
        Avrupa Ligi'nde son 16 turu heyecanı!

        Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı turnuvasının son 16 turunda yarın 8 karşılaşma oynanacak.

        Ligde 18-19 Mart'ta oynanacak rövanş maçlarının ardından çeyrek finalistler belli olacak.

        Son 16 turu ilk maçlarının programı (TSİ) şu şekilde:

        20.45 Panathinaikos (Yunanistan) - Real Betis (İspanya)

        20.45 Stuttgart (Almanya) - Porto (Portekiz)

        20.45 Bologna (İtalya) - Roma (İtalya)

        20.45 Lille (Fransa) - Aston Villa (İngiltere)

        23.00 Ferencvaros (Macaristan) - Braga (Portekiz)

        23.00 Genk (Belçika) - Freiburg (Almanya)

        23.00 Celta Vigo (İspanya) - Olimpik Lyon (Fransa)

        23.00 Nottingham Forest (İngiltere) - Midtjylland (Danimarka)

        Sakarya'da sahilde parçalanmış insansız hava aracı bulundu

        Karasu ilçesine bağlı Aşağı Aziziye Mahallesi mevkisinde öğle saatlerinde sahilde dolaşan vatandaşlar, deniz kıyısında parçalanmış halde insansız hava aracı gördü. (DHA)

