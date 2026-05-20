        Haberler Spor Futbol UEFA'dan format değişikliği!

        UEFA'dan format değişikliği!

        UEFA, milli takım turnuvaları ve eleme formatında 2028/29 sezonundan itibaren yeni formata geçileceğini duyurdu.

        Giriş: 20 Mayıs 2026 - 21:34 Güncelleme:
        UEFA'dan yapılan açıklamada, İstanbul'da toplanan UEFA İcra Kurulu'nun, Uluslar Ligi'nde mevcut dört lig sisteminden 18 takımlı üç lig sistemine geçilmesi yönünde karar alındığı belirtildi.

        Yeni formatta, her lig altışar takımın yer aldığı üç gruptan oluşacak ve her takım beş farklı rakiple altı maç (bir rakiple hem iç sahada hem deplasmanda) oynayacak.

        Açıklamada ayrıca, "55 takımın katılımıyla, C Ligi'nde 7 takımdan oluşan bir grup yer alacak ve bu grubun takvimi bir dönem daha erken başlayacak. Çeyrek finaller, dörtlü final, ligden yükselme ve düşme play-off'ları için herhangi bir değişiklik olmayacak." denildi.

        UEFA açıklamasında, yeni formatın önümüzdeki birkaç ay içinde son düzenlemelerinin yapılacağı ve detaylı formatın eylül ayındaki yönetim kurulu toplantısında nihai onaya sunulacağı aktarıldı.

        DÜNYA KUPASI VE AVRUPA ŞAMPİYONASI ELEMELERİNDE DE DEĞİŞİKLİĞE GİDİLDİ

        UEFA'dan yapılan açıklamada, Dünya Kupası ve Avrupa Şampiyonası için yapılacak Avrupa elemelerinin de iki ligden oluşan kademeli bir yapıya sahip olacağı vurgulandı.

        Lig 1'in 36 takımdan, Lig 2'nin ise kalan 18 veya 19 takımdan oluşacağı kaydedildi.

        Bu ligde bulunan her takım, UEFA kulüp müsabakalarının formatına benzer şekilde, torba başına iki olmak üzere altı farklı rakiple altı iç saha veya deplasman maçı yapacak.

        Lig 2 ise C Ligi ile tamamen aynı şekilde, 6'şar ve 7'şer takımdan oluşan üç gruba ayrılacak ve her takım toplamda yine 6 maç oynanacak.

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Donald Trump ile görüştü
        Dışişleri'nden İsrailli bakana tepki
        Dev finalde ilk 11'ler belli oldu
        Haluk Levent, yoğun bakıma alındı
        Okan Buruk'a İtalya'dan sürpriz talip!
        Trump: Netanyahu ne istersem onu yapacak
        Tartıştığı kişiyi vurdu! Küfürleştiğini öldürdü!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Trabzonspor ilk transferini açıkladı!
        Kılıçdaroğlu'ndan "Arınma" çağrısı
        "Borçlarımızı sıfırlayacağız!"
        Taşkına karşı köprü yıkılıyor! Jandarmadan megafonlarla uyarı!
        Bugün Ne Oldu? 20 Mayıs 2026'nın haberleri
        "Allah ıslah etsin"
        360 milyonluk yasa dışı bahis ağı!
        Oksijen maskeli Veliaht Prenses
        Türkiye'nin Mavi Bayrak'lı plaj sayısı 580'e yükseldi
        Sürpriz şampiyonların sezonu!
        "İçimin yağları eridi"
        Konutta reel düşüş devam ediyor
