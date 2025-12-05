Habertürk
        UEFA'dan Jhon Duran'a ceza! - Futbol Haberleri

        UEFA'dan Jhon Duran'a ceza!

        UEFA, Ferencvaros karşılaşmasında kırmızı kart gören Jhon Duran'a 2 maç ceza verdi. Kolombiyalı oyuncu, Brann ve Aston Villa karşılaşmalarında forma giyemeyecek.

        Giriş: 05.12.2025 - 16:19 Güncelleme: 05.12.2025 - 16:19
        UEFA'dan Jhon Duran'a ceza!
        UEFA Avrupa Ligi'ndeki Fenerbahçe - Ferencvaros maçında kırmızı kart gören Jhon Duran'ın cezası belli oldu.

        UEFA Kontrol, Etik ve Disiplin Kurulu, Fenerbahçe'nin golcüsü Jhon Duran'a 2 maç ceza verdi.

        Duran, Avrupa Ligi'nde oynanacak Brann ve Aston Villa maçlarında forma giyemeyecek.

        Fenerbahçe'de bu sezon 12 maçta süre bulan Kolombiyalı futbolcu, 3 gol attı ve 2 asist yaptı.

