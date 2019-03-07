Avrupa futbolunun patronu UEFA, Finansal Fair-Play kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle Manchester City'ye soruşturma başlatıldığını duyurdu.

Yapılan açıklamada City'nin bütçesinin detaylı olarak inceleneceği ve sürecin sonunda açıklama yapılacağı ifade edildi. Soruşturmanın açılmasında basındaki iddiaların etkili olduğu bildirilirken İngiliz ekibi ihlal tespit edilmesi halinde büyük cezalar alabilir.

CİTY'DEN AÇIKLAMA GELDİ

Soruşturmanın başlatılmasının ardından Manchester City Kulübü'nden konuyla ilgili bir açıklama geldi. Yapılan açıklamada "UEFA'nın finansal konulardaki suçlamaları kesinlikle yanlış. Kulübün mali raporları tamamen eksiksiz ve doğru şekilde iletildi. Bu soruşturmayı, spekülasyonları sonlandıracağından büyük bir memnuniyetle karşılıyoruz" ifadelerine yer verildi.