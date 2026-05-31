        Şampiyonlar Ligi Avrupa Ligi UEFA Süper Kupa maçı Salzburg'da oynanacak

        UEFA Süper Kupa maçı Salzburg'da oynanacak

        UEFA Şampiyonlar Ligi şampiyonu Paris Saint Germain (PSG) ile Avrupa Ligi'ni kazanan Aston Villa arasında yapılacak Süper Kupa maçı 12 Ağustos'ta Salzburg Stadyumu'nda oynanacak.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 31 Mayıs 2026 - 14:31 Güncelleme:
        UEFA Süper Kupa maçı Salzburg'da

        UEFA tarafından yapılan açıklamada, Şampiyonlar Ligi’nde kupayı kaldıran Fransız ekibi Paris Saint Germain (PSG) ile Avrupa Ligi’nde zafere ulaşan İngiliz temsilcisi Aston Villa arasında gerçekleşecek olan Süper Kupa mücadelesinin 12 Ağustos’ta Avusturya’da yer alan Salzburg Stadyumu’nda TSİ 22.00’de gerçekleştirileceği duyuruldu.

        İstanbul'un ev sahipliğinde düzenlenen Avrupa Ligi finalinde Aston Villa, Freiburg’u 3-0 mağlup ederek kupaya uzandı. Devler Ligi'nde ise PSG, Arsenal'ı penaltı atışları sonrasında yenerek üst üste ikinci kez şampiyonluğunu ilan etti.

        İngiliz ekibi 1982-1983 sezonunda UEFA Süper Kupa'nın sahibi olurken, Fransa temsilcisi ise geçtiğimiz yıl ilk kez oynadığı kupada zafere ulaştı.

