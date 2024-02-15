UEFA ülkeler sıralaması; Türkiye kaçıncı sırada, kaç puanı var?
UEFA ülke puanı sıralaması bu akşam oynanacak olan Avrupa Ligi ve Konferans Ligi maçlarıyla güncelleniyor. Şampiyonlar Ligi'nde 3. olmasının ardından yoluna Avrupa Ligi'nde devam eden Galatasaray, son 16 turu maçında Sparta Prag'ı ağırlıyor. Sporseverler, sonuca göre şekillenecek olan ülke puanı sıralamasını merak ediyor. Peki, Türkiye UEFA ülkeler listesinde kaçıncı sırada, kaç puanı var? İşte, UEFA ülke puanı sıralaması..
UEFA ülke puanı sıralaması, önümüzdeki yıllarda takımlarımızın Avrupa'da mücadele etmesi açısından oldukça önem taşıyor. UEFA ülke puanı sıralaması, takımlarımızın maçlarda aldıkları sonuçlara göre değişebiliyor. Futbol tutkunları, temsilcimiz Galatasaray'ın evinde konuk edeceği Sparta Prag maçı öncesinde güncel ülke puanı sıralamasını araştırıyor. Peki, Türkiye UEFA ülkeler listesinde kaçıncı sırada, kaç puanı var? İşte, UEFA ülke puanı sıralaması..
Türkiye, UEFA ülke puanı sıralamasında 9. sırada yer alıyor. 37.100 puanla 9. sırada yer alan ülkemizi, 10. sırada 35,850 puanla İskoçya takip ediyor. Temsilcimiz Galatasaray'ın son 16 turuna yükselmesi 9. sıradaki yerimizi korumamız açısından büyük önem taşıyor.
Galatasaray’ın rakibi Sparta Prag’ın bağlı olduğu Çekya 34.550 puanla 11. basamakta bulunuyor. Avrupa Ligi son 16 turu play- off karşılaşmasının sonucunda alınacak iki galibiyet, rakibin UEFA ülke puanı sıralamasında zirveden uzak kalmasını sağlayacak.
UEFA ÜLKE PUANI SIRALAMASI
1- İngiltere: 100.553
2- İspanya: 86.114
3- İtalya: 83.284
4- Almanya: 80.909
5- Fransa: 62.164
6- Hollanda: 59.900
7- Portekiz: 53.149
8- Belçika: 46.000
9- Türkiye: 37.100
10- İskoçya: 35.850
11- Çekya: 34.550
12- İsviçre: 31.775
13- Avusturya: 31.600
14- Danimarka: 31.450
15- Norveç: 29.875
16- İsrail: 29.625
17- Yunanistan: 27.925
18- Ukrayna: 27.800
19- Sirbistan: 27.775
20- Polonya: 25.375