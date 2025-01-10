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        Haberler Spor Basketbol Ufuk Sarıca’dan Karşıyaka’ya duygusal veda - Basketbol Haberleri

        Ufuk Sarıca’dan Karşıyaka’ya duygusal veda

        Karşıyaka Basketbol ile yollarını ayıran Başantrenör Ufuk Sarıca, resmi sosyal medya hesaplarından veda paylaşımı yaparak, "Ayrılıklar her zaman zordur, ancak bugün buradan sevgi ve karşılıklı anlayış içinde ayrıldığımı bilmek bana büyük bir teselli veriyor. Bu bir veda gibi görünse de aslında her zaman kalbimde, bir parçam olarak bu kulübü taşımaya devam edeceğim" ifadelerine yer verdi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 10.01.2025 - 11:01 Güncelleme: 10.01.2025 - 11:01
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        Ufuk Sarıca'dan Karşıyaka'ya duygusal veda
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        Karşıyaka Basketbol’da 2001-2002 döneminde forma giyen antrenör olarak ise ilk görevine 2012 yılında başlayan Ufuk Sarıca, bu süreçte birçok önemli başarıya imza attı. 2013 yılında yeşil-kırmızılılara Eurochallenge’da final oynatan başarılı çalıştırıcı, daha sonra 2014'te ilk kez Türkiye Kupası'nı ardından Cumhurbaşkanlığı Kupası ve 2015'te de Basketbol Süper Ligi'nde şampiyonluk sevinci yaşadı. İzmir ekibi, bu başarıların ardından Ufuk Sarıca yönetiminde 2015-2016 sezonunda ilk kez EuroLeague'de yer aldı.

        Karşıyaka’dan 2016 yılında yolları ayrılan Ufuk Sarıca, 3 yıllık aranın ardından 2019’da İzmir ekibine döndü. İkinci Sarıca dönemiyle birlikte 5 sezon daha Karşıyaka’nın başında yer alan 52 yaşındaki başantrenör, 2021 yılında Şampiyonlar Ligi'nde, 2023'te de Süper Lig'de final oynatma başarısı gösterdi. Karşıyaka’nın başında sayısız başarıya imza atan Ufuk Sarıca 2024-2025 sezonuna da etkili bir giriş yapmış olsa da ekonomik sebeplerden dolayı yeşil-kırmızılılarla yollarını ayırmak zorunda kaldı. Bunun üzerine tecrübeli çalıştırıcı resmi sosyal medya hesaplarından veda mesajı paylaştı. Sarıca, Karşıyaka’nın bir parçası olmaktan her zaman gurur duyacağını ifade etti.

        Ufuk Sarıca’nın veda paylaşımı şöyle:

        “5 yıl süren bir yolculuğun sonuna gelmiş bulunuyorum. Karşıyaka'nın çok değerli ailesinden biri olarak, bu kulüpte geçirdiğim zamanlar benim için unutulmaz anılarla dolu.

        Karşıyaka, sadece bir basketbol takımı değil, aynı zamanda köklü bir kültürü ve taraftarlarıyla bir bütün olmuş büyük bir camiadır. Bu camianın, bu semtin bir parçası olmak benim için gurur vericiydi. Her zaman söylediğim gibi, Karşıyaka'da kazandığınız her başarı, sadece bir zafer değil, aynı zamanda tüm Karşıyaka'nın yüreğine dokunan bir coşkudur.

        Her sezon, her maç, her zafer, bu camianın ortak mücadelesinin bir parçasıydı. Hep birlikte çok güzel hikayeler yazdık. Sadece kazandığımız kupalarla değil, bu kulübün ruhuna ve değerlerine yakışan bir kültür oluşturmakla da hep birlikte fark oluşturduk.

        Ayrılıklar her zaman zordur, ancak bugün buradan sevgi ve karşılıklı anlayış içinde ayrıldığımı bilmek bana büyük bir teselli veriyor. Bu bir veda gibi görünse de aslında her zaman kalbimde, bir parçam olarak bu kulübü taşımaya devam edeceğim. Nerede olursam olayım, buradaki güzel anılar ve dostluklar her zaman benimle olacak.

        Birlikte geçirdiğimiz yıllar için başta büyük bir sabır ve destek ile her zaman yanımda olan aileme, büyük bir tutkuyla takımımızın arkasında duran taraftarlarımıza, gururla formamızı taşıyan oyuncularımıza, bana her daim destek olan teknik ve idari ekibimize, yönetimimize, ve desteklerini esirgemeyen Yaşar Holding'e gönülden teşekkür ediyorum. Bu güçlü ailenin bir parçası olmaktan her zaman gurur duyacağım.”

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