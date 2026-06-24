Uluslararası Hypatia Bilim ve İletişim Festivali, 1-5 Temmuz'da İzmir'de yapılacak

Dünyanın ve Türkiye'nin dört bir yanından uzmanların katılacağı festival bu yıl da felsefenin ve rasyonel düşüncenin doğduğu İyonya coğrafyasının tam merkezinde yer alan Seferihisar’da gerçekleşecek. Festivalin amacı, bilim iletişimini dijital dünyanın sınırlarından ve algoritma politikalarının esaretinden çıkarıp insanların birbirleriyle etkileşim kurduğu, birlikte öğrendiği ve deneyimlediği bir sosyal alana dönüştürmek.

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CAMBRIDGE'DEN OXFORD'A, GENİŞ UZMAN KADROSU

Festivalin Akademik Danışma Kurulu ve konukları arasında dünya çapında önde gelen kurumlardan bilim insanları yer alıyor. Bu kurumlar arasında Cambridge ve Oxford Üniversiteleri ile Hollanda Qutech Laboratuvarı da var.

Toplam beş gün sürecek program; saygın akademisyenler, sanatçılar ve bilim iletişimcileriyle gerçekleştirilecek sunumlar, atölyeler ve panelleri içerecek.

Festivalde; kuantum fiziğinden yapay zekaya, halk sağlığından iklim krizine uzanan birçok konu ele alınacak. Festival boyunca ayrıca, koro/şan atölyeleri, film gösterimleri, stand-up gösterileri ve teleskopla gökyüzü gözlemleri de gerçekleşecek. Başta çocuklar ve gençleri hedefleyen festival, 7'den 70'e tüm bilimseverlerin katılımına açık olacak.

Festival programında 14 ana etkinlik ve 30'dan fazla atölyenin yanı sıra oyunlar ve yarışmalar var. Buna ek olarak programda çocuklar için uzmanlar eşliğinde gerçekleşecek en az 12 atölye ve etkinlik yer alacak. Çocuklar için tasarlanan etkinlikler arasında çocukların kendi roket maketlerini yapacağı ve onlara özel bir hidrolik sistemle fırlatarak uçurabileceği "su roketi yarışması" da yapılacak.

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Öne çıkan konular içinde kuantum fiziği, yapay zeka ve uzay bilimlerindeki son gelişmeler; evrim, medya okuryazarlığı, yanlış bilgi krizi, halk sağlığı, çocuk ve yetişkin eğitimine bilimsel yaklaşımlar, felsefe, matematik, jeoloji ve iklim krizi gibi önemli başlıklar yer alıyor.

ÇOCUKLAR FESTİVALİN MERKEZİNDE OLACAK

Hypatia Bilim'in kurucusu ve bilim iletişimcisi Nurcan Seven, çocukların bu festivalin merkezinde yer aldığını vurguladı. Seven, "Atölyeleri tasarlarken çocukların sadece dinleyen değil, deneyen, keşfeden ve soru soran bireyler olmasına odaklandık. Bilimi eğlenceli, erişilebilir ve uygulamalı hale getirmeye çalıştık. Bu nedenle uygulamalı içeriklere, oyunlaştırmaya, sanat-bilim kesişimlerine ve farklı yaş gruplarının ihtiyaçlarına özel tasarımlara önem verdik" dedi.

TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTLİĞİ VURGUSU

Festival adını tarihin ilk kadın matematikçisi ve astronomlarından biri olan Hypatia’dan alınırken programda eski çağlardan günümüze uzanan toplumsal gelişim sürecinde kadınların nasıl resmedildiği, bilim-teknoloji sektöründe ve iletişim alanında toplumsal cinsiyet eşitliği ve kadın sağlığına yönelik konular da işlenecek.

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"Toplumsal cinsiyet eşitliğini, konuşmacı seçimlerinden organizasyon yapısına, gönüllü ekiplerden karar alma süreçlerine kadar festivalin kültürüne yerleştirmeye çalışıyoruz" diyen Seven, "Bilim insanlarının, araştırmacıların ve uzmanların çeşitliliğini görünür kılmak; çocukların ve gençlerin rol model olarak farklı kadın bilim insanlarını tanıyabilmesini sağlamak bizim için önemli. Eşitliğin sadece anlatılan bir değer değil, aynı zamanda bir kültür olması için daha fazla genç kadını ve kadın bilim insanını festivalimizi sahiplenmeye çağırıyoruz" ifadelerini kullandı.

"BİLİMİ EKRANDAN SOSYAL HAYATA TAŞIMAK İSTİYORUZ"

"Biz bilimi ekrandan sosyal hayata taşımak istiyoruz; bununla insanların bilimle sosyal yaşamda buluşmasını ve hayatına entegre edebilmesini kastediyoruz" diyen Seven, "Bir bilim insanıyla aynı masada sohbet etmek, bir deney yapmak, bir atölyeye katılmak, bir teleskoptan gökyüzüne bakmak ya da bir bilimsel tartışmanın parçası olmak çok farklı ve kalıcı bir deneyim yaratıyor" diye konuştu.

BİLİM SOKAĞI: FESTİVAL, BÜYÜK BİR BİLİM BULUŞMASINA DÖNÜŞÜYOR

Festival alanında ayrıca, tüm konukların ve katılımcıların ortak emeğiyle inşa edilmiş bir "bilim sokağı" da yer alacak. Bilim, teknoloji, astronomi, yapay zeka, felsefe, doğa bilimleri, iletişim, edebiyat veya sosyal bilimler alanlarında çalışan tüm topluluklar, projelerini bu alanda sergileyebilecek, mini atölyeler düzenleyebilecek ve farklı üniversitelerden gençler ile dünya çapında alanında uzman isimlerle bir araya gelebilecek.

BİLİM MERKEZLERİNDEN GENİŞ DESTEK

Öncülüğünü Hypatia Bilim Medya ve İletişim Derneği'nin yaptığı festivale bilim iletişim platformları, sivil toplum kuruluşları, akademik kurumlar, bilim merkezleri, yerel yönetimler, yayınevleri, medya kuruluşları, gazeteciler ve çeşitli platformlar da destek veriyor. Bu yıl çok sayıda yeni kurum ve platform da sürece katılmaya ve festivalin aktif bileşeni olmaya başladı.

Bu yılki festivale farklı kentlerden bilim merkezlerinin yanı sıra üniversiteler ve öne çıkan liseler daha güçlü bir katılım sağlıyor.