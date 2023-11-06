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        Haberler Spor Futbol 1. Lig Tuzlaspor Ümraniyespor: 1 - Tuzlaspor: 1 | MAÇ SONUCU - Futbol Haberleri

        Ümraniyespor: 1 - Tuzlaspor: 1 | MAÇ SONUCU

        Trendyol 1. Lig'in 11. haftasında Ümraniyespor, sahasında Tuzlaspor ile 1-1 berabere kaldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.11.2023 - 22:28 Güncelleme: 06.11.2023 - 22:28
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        Stat: Ümraniye Belediyesi Şehir

        Hakemler: Reşat Onur Coşkunses, Hüseyin Kıvanç Durmaz, Salih Burak Demirel

        Ümraniyespor: Abdulsamed Damlu, Popov, Cavare, Glumac, Hasan Ayaroğlu (Dk. 74 Emre Kaplan), Diniyev, Onur Ayık (Dk. 85 Mustafa Eser), İlhami Siraçhan Nas (Dk. 46 Serkan Göksu), Emre Demir (Dk. 74 Muhammed Mert), Bregu (Dk. 85 Uğur Kaan Yıldız), Klonaridis

        Tuzlaspor: Ferhat Kaplan, Gökhan Akkan, Hasanalizada, Awuku, Samet Asatekin (Dk. 87 Hikmet Çiftçi), Ba (Dk. 86 Bangoura), Muhammed Akarslan (Dk. 75 Mehmet Taş), Çağrı Giritlioğlu, Togui, Ahmet Yazar (Dk. 54 Yahaya), Adeniyi (Dk. 75 Sadık Baş)

        Goller: Dk. 14 Cavare (Ümraniyespor), Dk. 20 Togui (Tuzlaspor)

        Kırmızı kart: Dk. 71 Awuku (Tuzlaspor)

        Sarı kartlar: Dk. 20 Gökhan Akkan, Dk. 40 Çağrı Giritlioğlu, Dk. 46 Awuku, Dk. 86 Samet Asatekin (Tuzlaspor), Dk. 41 İlhami Siraçhan Nas, Dk. 61 Glumac, Dk. 86 Emre Kaplan (Ümraniyespor)

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