Ünal Aysal: Osimhen'e verilen para kulübe geri dönmeli

HT Spor İstihbarat Şefi Sezgin Gelmez'in sunumuyla Gelmez Dediğin Yerden programının konuğu Galatasaray'ın eski başkanı Ünal Aysal'dı. Sezgin Gelmez merak edilenleri sordu Ünal Aysal cevapladı...

"2011'DEN SONRA VİZYON DEĞİŞTİ"

2011’de biz 0 kilometreyle başlamış gibiydik. 2011’den sonra her şeyden evvel olaylara bakış değişti, vizyon değişti, hedefler değişti. Gerçi hedef her zaman şampiyonluktu ama eylem gerektiriyordu. Bu bir bayrak değişimi, herkes süresini tamamlayınca bir sonrakine devrediyor. Biz nasıl devrettiysek, bizden sonraki arkadaşlarımız da devredecek. Önemli olan yönetimlerin başarılı bir yönetim olarak kalması.

"DURSUN ÖZBEK'İ KUTLAMAMIZ GEREKİR"

Faruk Süren de 4 şampiyonluk yaşadı, ayrıca onun bir de 2000 UEFA Kupası zaferi var. Nasıl sahada bir yarış sürüyorsa, yöneticiler arasında da görünmeyen bir yarış vardır. Büyük huzur, büyük bir gurur. Bu da Dursun Aydın Özbek’e nasip oldu. Hepimizin onu kutlaması gerekir.

"G.SARAY'IN KURULMA SEBEBİ YABANCI TAKIMLARA KARŞI BAŞARILI OLMAKTIR"

Maalesef biz oradaki zinciri kıramıyoruz. 7-8 senedir birinci turlarda havlu atıp gidiyoruz. İnşallah bu hastalıktan kurtuluruz. Kaç sene şampiyonluklar falan bunların hepsi güzel ama Galatasaray’ın kurulma sebebi yurtdışında başarılı olmak, yabancı takımlara karşı başarılı olmaktır. Bu başarıyı inşallah önümüzdeki senelerde sağlarız.

"OSIMHEN BAŞLI BAŞINA BİR FENOMEN"

Ben dahil hepimizin en büyük dileği bu başarılarımızın devam ettirilmesi. Yeni gelen ekiplerin de daha başarılı olması hem duamız hem de beklentimiz... Bu sene beni enerjisiyle ve takıma katkısıyla Leroy Sane beni çok etkiledi. Osimhen başlı başına bir fenomen. Keşke birkaç sene daha bizimle kalabilse. Tek sukut-u hayale uğradığım konu, sakatlık sonrası Icardi’nin sahalarda daha uzun süre kalıp bize maharetlerini gösterememiş olması. Beklentilerimiz kendisinden daha da yüksekti.

"OSIMHEN'E VERİLEN PARA KULÜBE GERİ DÖNMELİ"

Benim dönemimde 7.5-8 milyon Dolar'ın üzerinde oyuncu görmedik. Bugün 75 milyon Euro'luk rakamlar geldiği vakit, bunlar yöneticileri başka beklentilere yönlendiriyor. Osimhen'in bonservisi ve senelik maaş olarak önemli bir maliyeti var. Galatasaray'ın mevcut ekonomik durumuna da bakıldığında bu oyuncular 1-2 senelik katkıdan sonra kâr getirerek kulübü terk ederlerse yönetim başarısını sergiler. Osimhen şu anda 100 milyon Euro'nun üstünde bir beklenti yaratıyor. O para ödendi ama Osimhen de bunun karşılığını verdi. Ama bu paranın kulübe dönmesi lazım. Bugün kulüp bilançosuna bakarsanız, bu rakamların Galatasaray’ın ilerideki başarılarını ve FIFA nezdindeki ekonomik göstergelerinin düzeltilmesinde faydalı olacağını düşünüyorum. Oyuncu giderse üzülmemek lazım, yeter ki zarar ettirmesin ve iyi bir fiyata gitsin.

"OKAN BURUK'U KORUMAK LAZIM"

Ben tarafsız gözle bakıyorum. Okan Buruk’u başarılı görüyorum. Bu tip uzayan görevlerde, özellikle teknik direktörler çok yıpranırlar. Okan Hoca'yı korumak lazım, fazla yıpratmamak lazım. Bu başarı bir doygunluk yaratabilir ve bu gerek hoca gerek oyuncular için tehlikeli olabilir. Bu işaretler varsa yönetimin iyi alıp oyuncuları rotasyona alması yani satması gerekir.

"DURSUN ÖZBEK İSTEMESE DE DEVAM ETTİRİRLER"

Galatasaray futbolda üst üste 4. sene şampiyon olmuş. Futbolda başarı olduğu sürece başkanı kimse göndermez. Bizde bir laf vardır: Top çizgiyi geçtiği sürece, başkan koltuğunda oturur. Dursun Aydın Özbek görevine devam etmek durumunda; istemese de devam ettirilir.

"AZİZ YILDIRIM'IN ENERJİSİNE HAYRAN OLDUM"

Ben Aziz Yıldırım’ın enerjisine hayran oldum diyebilirim. Yıllar sonra yeniden böyle bir yükümlülüğü göğüslemek cesaret meselesi. Ben başarılı olacağına da inanıyorum. Tecrübesi var, enerjisi var, cesareti var. Türkiye’nin en deneyimli başkanlarından bir tanesi. Kendisine başarılar diliyorum. Diğer adayı tanımıyorum, ona da başarılar diliyorum.